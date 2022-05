Přírodní odpočinek si můžete dopřát i ve městě nebo třeba v kanceláři Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Lesní lázně si můžete dopřát i v práci, kde to prospěje vám i vaší produktivitě, uvádí psycholožka. Můžete si pod tím představit například procházku s kolegou či kolegyní o obědové pauze, zahledění se z okna nebo pořízení pokojové rostliny. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pomalu se procházíte lesem a kolem vás tiše zpívají ptáci. Větřík něžně pohupuje větvemi a všude kolem voní zemina. Už se cítíte uvolnění? Tento smyslový zážitek je příklad takzvané lesní lázně, praxe, která podle zhruba dvacítky studií zlepšuje psychické i fyzické zdraví a v Japonsku ji předepisují pro léčbu onemocnění způsobených stresem. Podle serveru stanice CNN to uvádí britská psycholožka Kirsten McEwanová z univerzity v anglickém Derby. Jakkoliv dlouhý pobyt v přírodě je skvělým způsobem, jak si zlepšit psychiku, ideálních je zhruba 120 minut týdně, říká psycholog Mathew White z Vídeňské univerzity. Zdá se to jako hodně, ale není potřeba být v přírodě dvě hodiny najednou. "Neuvěřitelně pozitivní účinky mají i jenom takové mikrochvíle života v přírodě, i když je to jen pět až deset minut denně, které dohromady dají těch 120 minut," říká McEwanová. Odpočinek v lese může napomoci ke spokojenému životu a ačkoliv se to pro někoho zdá nedosažitelné, odborníci se shodují, že dovolit si ho může každý. Lesní lázně se totiž dokonce ani nemusí odehrávat v lese. "Lesní lázně jsou v podstatě pomalá, vnímavá procházka přírodou, při které věnujete velkou pozornost svému okolí a využíváte všechny své smysly," vysvětluje McEwanová. "Jde o to, abyste vypnuli hlavu a trochu si odpočinuli od svých povinností," dodává. Pokud jste ke svému okolí vnímaví, nemusíte vyrážet ani do přírody. Chůze je pro lesní lázeň skvělá, ať už jste na cestě do práce nebo do školy. Možná vyrazíte o něco dřív nebo jdete pomaleji a zelenější cestou, říká McEwanová. Nebo možná věnujete lepší pozornost trávě rostoucí mezi dlažebními kostkami či stromům lemujícím ulici. "Přírodu máme často přímo pod nosem, stačí, když si najdeme čas na to, abychom se s ní cíleně spojili," říká Chloe Carmichaelová, terapeutka z New Yorku. I podle ní je klíčem vnímat své okolí, protože krásy přírody mohou po nějaké době vytěsnit i ti, kdo v ní přímo žijí. Ať už žijete v rušném městě, nebo na tichém venkově, podle Carmichaelové a McEwanové může pobyt v přírodě prospět každému, když ho začlení mezi své každodenní činnosti. Lesní lázně si můžete dopřát i v práci, kde to prospěje vám i vaší produktivitě, uvádí Carmichaelová. Můžete si pod tím představit například procházku s kolegou či kolegyní o obědové pauze, zahledění se z okna nebo pořízení malé pokojové rostliny. Pokud máte porady v malém počtu osob, můžete navrhnout setkání venku. "Když jsme venku, jsme více v klidu a kreativní," dodává McEwanová. Pokud doma často pro sebe i své blízké vaříte večeře, můžete si v kuchyni pěstovat bylinky, uvádí další příklad Carmichaelová. Je to jednoduchý způsob, jak si do každodenního koloběhu vnést něco přírodního a voňavého, aniž by vás to stálo moc práce, dodává. Pokud si můžete pak výsledný pokrm užít venku a soustředit se u toho na prostředí kolem sebe, jde o skvělý způsob, jak strávit další čas v lesních lázních, říká McEwanová. Někteří lidé mohou být pohybově omezení, a i když je pohyb venku optimální, lze lesních lázní docílit i jinak, doplňuje odbornice. Na internetu si můžete najít fotografie nebo videa přírody s vyprávěním, které vás zaujme. Pomoci od stresu vám může i difuzér s esenciálními oleji, například s vůní jedle, protože velká část přínosů lesních lázní pochází z vdechování látek, které vylučují stromy. Ať už se rozhodnete provozovat lesní lázně a užívat si pobyt v přírodě jakkoliv, nejdůležitější je najít způsob, který vám vyhovuje nejvíc, upozorňuje McEwanová. Pokud vám přijde trapné čichat k hlíně nebo objímat stromy, najděte si jiný způsob, jak se přiblížit přírodě. "Abyste z pobytu v přírodě vytěžili maximum, musíte se cítit dobře," dodává psycholožka. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

