Evropa je podle zprávy o stavu klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem
Nadprůměrné teploty a podprůměrné srážky vedly k významnému úbytku sněhové a ledové pokrývky, uvedli experti. V březnu 2025 byla sněhová pokrývka v Evropě asi o 31 procent menší, než je průměr - o 1,32 milionu čtverečních kilometrů, což odpovídá celkové rozloze Francie, Itálie, Německa, Švýcarska a Rakouska. Jednalo se o třetí nejmenší rozsah od začátku pořizování záznamů v roce 1983. Klimatické podmínky ovlivňují také vodní zdroje, asi 70 procent evropských řek mělo loni podprůměrný roční průtok. Z hlediska půdní vlhkosti se jednalo o jeden ze tří nejsušších roků od roku 1992, uvedli experti.
"Téměř celý region zaznamenal nadprůměrné roční teploty. V roce 2025 zaznamenaly subarktické Norsko, Švédsko a Finsko nejhorší vlnu veder v historii měření, kdy po 21 dní v kuse překračovaly teploty 30 stupňů Celsia i uvnitř samotného polárního kruhu,“ uvedl generální ředitel ECMWF Florian Pappenberger. Maximum 34,9 stupně Celsia bylo naměřeno v obci Frosta v Norsku.
Horko a sucho přispěly k rekordní aktivitě lesních požárů v Evropě. Celkově shořela plocha o rozloze asi 1,034.000 hektarů a emise z lesních požárů dosáhly nejvyšší úrovně v historii měření, uvedli experti. Zvláště silně bylo zasaženo Španělsko, na které připadala přibližně polovina emisí.
Průtoky řek pak byly v celé Evropě po dobu 11 měsíců v roce podprůměrné. Bouře a záplavy postihly tisíce lidí po celé Evropě, ačkoli extrémní srážky a povodně byly podle zprávy služby Copernicus méně rozšířené než v posledních letech.
"Evropa je kontinentem, který se otepluje nejrychleji, a dopady jsou již nyní závažné," uvedl Florian Pappenberger, generální ředitel Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), které se podílelo na vypracování zprávy. "Zpráva z roku 2025 nabízí jasné a praktické poznatky, které podpoří politická rozhodnutí a pomohou veřejnosti lépe porozumět měnícímu se klimatu, ve kterém žijeme," dodal.
K oteplování Evropy podle strategické vedoucí pro klima v ECMWF Samanthy Burgessové přispívají změny povětrnostních podmínek, nižší znečištění vzduchu nebo například menší sněhová pokrývka. Nadprůměrné roční teploty zaznamenala podle expertů i většina území Česka.
Obnovitelné zdroje energie pokryly loni podle expertů zhruba 46 procent evropské spotřeby elektřiny. Solární energie podle nich dosáhla rekordu s podílem asi 12,5 procenta. To podle Burgessové souvisí s nižším znečištěním vzduchu, díky němuž se tvoří méně nízkých oblaků, které odrážejí sluneční světlo. Na Zemi proto dopadá více slunečního záření.
Světové oceány absorbovaly přibližně 90 procent přebytečného tepla způsobeného emisemi skleníkových plynů zapříčiněných člověkem. Evropská část oceánů zaznamenala loni nejvyšší roční teplotu povrchu moře v historii měření, šlo o čtvrtý rok v řadě s rekordním oteplením. Podle vědců to má negativní dopad na biologickou rozmanitost. Podle Burgessové vyžaduje tempo klimatických změn naléhavější opatření. Nejedná se podle ní o hrozbu budoucnosti, ale o současnou realitu. Je potřeba zajistit, aby rozhodnutí vycházela z pevných vědeckých základů, uvedla.
Na zprávě o stavu klimatu v Evropě v roce 2025 (ESOTC 2025), kterou vydaly společně Copernicus a Světová meteorologická organizace (WMO), se podílelo přibližně 100 vědeckých přispěvatelů.
Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data poskytují obyvatelům EU aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí. Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.
reklama