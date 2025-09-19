https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/copernicus-emise-z-lesnich-pozaru-v-evrope-dosahly-maxima-za-ctvrt-stoleti
Copernicus: Emise z lesních požárů v Evropě dosáhly maxima za čtvrt století

19.9.2025 01:53 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Emise z lesních požárů v Evropské unii a Británii jsou nejvyšší za posledních 23 let, odkdy se tento údaj sleduje. Uvedlo to oddělení monitoringu ovzduší unijní služby Copernicus. Podle jejího odhadu emise způsobené požáry dosáhly hodnoty 12,9 milion tun oxidu uhličitého (CO2), píše agentura AFP. Největší podíl připadá na masivní srpnové požáry v Portugalsku a Španělsku. Dým z požárů v Evropě a Kanadě navíc přispěl ke zhoršení kvality ovzduší na kontinentě.
 
Emise z lesních požárů podle služby Copernicus od ledna do poloviny září překonaly maximum z let 2003 a 2017, kdy zůstaly pod hranicí 12 milionů tun CO2. Pro srovnání letošní údaj odpovídá emisím skleníkových plynů české průmyslové výroby v roce 2023. Copernicus uvádí, že jde o odhad, který je stále provizorní, protože lesní požáry požáry v některých oblastech stále pokračují.

Více než polovina emisí vznikla při požárech v Portugalsku a Španělsku. "Celkové emise v regionu, které byly do začátku srpna pod průměrem, se zásadně změnily během jednoho týdne," uvedla služba. Poukázala tak na rozsáhlé srpnové požáry, které podle jiného unijního systému EFFIS ve Španělsku zničily 3827 kilometrů čtverečních plochy a v Portugalsku přes 2700 kilometrů čtverečních území. Výrazné lesní požáry během léta zasáhly také Kypr, Turecko a některé balkánské země.

Během léta, které bylo podle služby Copernicus z tohoto hlediska velmi aktivní, ovzduší v Evropě zhoršovaly i další výrazné faktory. Služba uvádí dým z kanadských lesních požárů, neobvykle silný přísun prachu ze Sahary a také vysoké koncentrace přízemního ozónu, které se projevují především při vlnách veder.

