Copernicus: Emise z lesních požárů v Evropě dosáhly maxima za čtvrt století
Více než polovina emisí vznikla při požárech v Portugalsku a Španělsku. "Celkové emise v regionu, které byly do začátku srpna pod průměrem, se zásadně změnily během jednoho týdne," uvedla služba. Poukázala tak na rozsáhlé srpnové požáry, které podle jiného unijního systému EFFIS ve Španělsku zničily 3827 kilometrů čtverečních plochy a v Portugalsku přes 2700 kilometrů čtverečních území. Výrazné lesní požáry během léta zasáhly také Kypr, Turecko a některé balkánské země.
Během léta, které bylo podle služby Copernicus z tohoto hlediska velmi aktivní, ovzduší v Evropě zhoršovaly i další výrazné faktory. Služba uvádí dým z kanadských lesních požárů, neobvykle silný přísun prachu ze Sahary a také vysoké koncentrace přízemního ozónu, které se projevují především při vlnách veder.
