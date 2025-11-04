ČR dnes nepodpoří cíl EU snížit emise o 90 procent do roku 2040, řekl Hladík
Podle zdrojů ČTK návrh při minulých jednáních kritizovaly kromě Česka i Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Itálie. Tyto země ale pro odmítnutí návrhu nejspíš nebudou stačit. Kvalifikovaná většina znamená, že pro hlasuje 15 z 27 států EU a návrh zároveň podporují státy zastupující nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.
"Evropská komise nevypracovala dopadové studie na konkrétní sektory, jako jsou průmyslové sektory, které jsou v České republice hojně zastoupeny, sklářství, výroba cementu, výroba oceli nebo chemická produkce. To je zásadní důvod pro českou vládu, proč nepodpoříme redukční cíl o 90 procent do roku 2040," řekl českým novinářům v Bruselu Hladík. Nový klimatický cíl by podle něj měl být realistický a odpovídat technologickým možnostem a technologickému vývoji.
Český ministr nicméně ocenil, že se návrh od září, kdy ho ministři poprvé odmítli schválit, posunul. "Je v něm například jasná, silná revizní klauzule," dodal Hladík s tím, že tu se na nedávném summitu EU podařilo prosadit i českému premiérovi Petru Fialovi. O revizní klauzuli by měly být doplněny jakékoli budoucí klimatické cíle. "To znamená, že bude možné je znovu otevřít a měnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji," uvedl tehdy po skončení říjnového summitu český premiér.
Hladík v této souvislosti připomněl, že Česká republika je zemí, která klimatické cíle plní. "Redukční cíl snížit emise o 55 procent do roku 2030 nejenom, že splníme, ale s velkou mírou pravděpodobnosti také překonáme," řekl český ministr. Česko si podle něj vypočítalo trajektorii dekarbonizace české ekonomiky ve všech sektorech a shodlo se například s Polskem, byť si to každá země počítala pro sebe. V těchto výpočtech se dostali k celkovému cíli snížení emisí o 83 procent do roku 2040.
Hladíka i premiéra Fialu dnes na videu na sociální síti zkritizoval předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš. Zmínil, že odcházejícího českého premiéra již dříve vyzval, aby kvůli klimatickému cíli zablokovat jednání už na říjnové Evropské radě. "Měl to zablokovat a říct: Ne, teďka to nechci projednávat, odložme to na příští Evropskou radu. Neudělal to," uvedl Babiš. Dánské předsednictví podle něj nyní udělá všechno pro to, aby byl klimatický cíl schválen. "My všichni to zaplatíme, protože Evropská komise to má všechno promyšlené, jak členské státy oblbnout a ty velké získat na svoji stranu," dodal.
