Čtveřice evropských zemí plánuje stavbu nových větrných parků v Severním moři

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Slaunger / Flickr

Čtveřice členských zemí Evropské unie chce v Severním moři vybudovat další větrné parky, jejichž celkový výkon by do roku 2050 mohl představovat 150 gigawattů. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na dánská média. V případě realizace projektu by se současná kapacita mořských větrných parků v EU zvýšila desetinásobně.

Plán počítá s vybudováním velkého množství větrných turbín u pobřeží Dánska, Belgie, Nizozemska a Německa, uvedl dánský deník Jyllands-Posten.

"Severní moře zmůže hodně," řekla listu dánská premiérka Mette Frederiksenová. Dodala, že úzká spolupráce mezi členskými zeměmi "musí začít hned".

Evropská komise dnes představila strategii, s níž chce v příštích letech ukončit závislost EU na energiích dovážených z Ruska. Zahrnuje rychlejší přechod na obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti a úspory či společné nákupy plynu od nových dodavatelů. Komise počítá s tím, že tento přechod bude do roku 2030 vyžadovat investice ve výši téměř 300 miliard eur (7,4 bilionu korun).

EU se zavázala snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 55 procent ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality. Komise stanovila celkový cíl vyrábět do roku 2050 na 300 gigawattů elektrické energie z offshore větrných farem.

Podle bruselského sdružení Wind Energy dosáhla loni kapacita větrných elektráren v EU 189 gigawattů, z nichž 11 přibylo za rok 2021. Větrné elektrárny na souši nyní vyrábějí v EU zhruba desetkrát více energie než ty na moři. Reaktor jaderné elektrárny Temelín má výkon více než jeden gigawatt.

