CVVM: Ochrana životního prostředí v Česku je podle čtyř pětin obyvatel přiměřená
Činnost obecních úřadů v oblasti životního prostředí hodnotily kladně zhruba dvě třetiny dotázaných, záporně asi pětina. Následují ekologické organizace s 59 procenty kladných odpovědí a čtvrtinou záporných, ministerstvo životního prostředí s 58 procenty kladných a 31 procenty záporných a krajské úřady s 56 procenty kladných odpovědí a 27 procenty záporných. Podíl kladných odpovědí nad zápornými převažuje ještě v případě Evropské unie.
Negativní hodnocení převážilo v případě činnosti vlády, kabinet zaznamenal 41 procent pozitivních a 46 procent negativních odpovědí a nejméně příznivě je hodnoceno působení parlamentu, jeho činnost v ochraně životního prostředí hodnotilo kladně 32 procent respondentů a negativně polovina.
Z průzkumu rovněž vyplynulo, že zájem o informace týkající se životního prostředí v ČR je mezi veřejností vysoký. Sedm z deseti dotázaných uvedlo, že zájem má. Dostatek informací o stavu životního prostředí v Česku má asi polovina lidí, 45 procent uvedlo, že informací je nedostatek.
Průzkum se konal mezi 16. a 30. červnem, odpovídalo 1081 lidí ve věku od 15 let.
