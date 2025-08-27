https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cvvm-ochrana-zivotniho-prostredi-v-cesku-je-podle-ctyr-petin-obyvatel-primerena
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

CVVM: Ochrana životního prostředí v Česku je podle čtyř pětin obyvatel přiměřená

27.8.2025 02:18 (ČTK)
Ochrana životního prostředí v Česku je podle téměř čtyř pětin obyvatel přiměřená. Češi v ochraně životního prostředí hodnotí nejlépe aktivity obecních úřadů, ekologických organizací a ministerstva životního prostředí, naopak nejhůře hodnotí aktivity parlamentu a vlády. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

 
To, že se Česko stará o ochranu životního prostředí přiměřeně, uvedlo 77 procent respondentů, podle 15 procent je ochrana nedostatečná a podle čtyř procent přehnaná. Podle autorů průzkumu jsou výrazně kritičtější lidé levicového zaměření.

Činnost obecních úřadů v oblasti životního prostředí hodnotily kladně zhruba dvě třetiny dotázaných, záporně asi pětina. Následují ekologické organizace s 59 procenty kladných odpovědí a čtvrtinou záporných, ministerstvo životního prostředí s 58 procenty kladných a 31 procenty záporných a krajské úřady s 56 procenty kladných odpovědí a 27 procenty záporných. Podíl kladných odpovědí nad zápornými převažuje ještě v případě Evropské unie.

Negativní hodnocení převážilo v případě činnosti vlády, kabinet zaznamenal 41 procent pozitivních a 46 procent negativních odpovědí a nejméně příznivě je hodnoceno působení parlamentu, jeho činnost v ochraně životního prostředí hodnotilo kladně 32 procent respondentů a negativně polovina.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že zájem o informace týkající se životního prostředí v ČR je mezi veřejností vysoký. Sedm z deseti dotázaných uvedlo, že zájem má. Dostatek informací o stavu životního prostředí v Česku má asi polovina lidí, 45 procent uvedlo, že informací je nedostatek.

Průzkum se konal mezi 16. a 30. červnem, odpovídalo 1081 lidí ve věku od 15 let.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Člověk a ŽP Foto: Zdeňka Vítková Ekolist.cz Šest z deseti Čechů vidí ve změně klimatu výrazný vliv lidí a má z ní obavy Kurz Lesní mysli Foto: Síť instruktorů Lesní mysli Mezinárodní den lesů si letos připomínají i terapeuti a psychologové Muž dívající se na obraz přírody Foto: Depositphotos AFP: Pohled na přírodu, byť jen na obrázku, dokáže zmírnit bolest

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 4

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 11

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist