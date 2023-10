Den otevřených dveří nového návštěvnického centra KRNAP přilákal stovky lidí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | VitVit / VitVit / Wikimedia Commons Budova kláštera byla pro veřejnost uzavřená kvůli rekonstrukci od října 2017 a od té doby se rekonstruovala.

Den otevřených dveří v návštěvnickém centru s interaktivní expozicí o Krkonoších, které vzniklo v opraveném bývalém klášteře, dnes přilákal stovky lidí. Nové expozice Návštěvnického centra (NC) Správy KRNAP Muzeum Krkonoš vstoupí do pravidelného provozu 1. listopadu, řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Správa KRNAP ve středu představila nové centrum za 340 milionů korun odborné veřejnosti, zástupcům obcí a institucí.

"Zájem byl značný. Je to nová expozice, lidé nevědí, kam dřív zaměřit pozornost. Absolutním trhákem jsou třeba meandry Labe. Expozice není na jedno zhlédnutí, i po desáté návštěvě je stále co objevovat. Setkal jsem se jen s pozitivními ohlasy. Někteří návštěvníci vyjádřili názor, že je to na světové úrovni. Pro veřejnost otevřeme ve středu 1. listopadu," řekl ČTK Drahný.

Otvírací doba návštěvnického centra včetně expozic bude kromě pondělí denně, a to od 9:00 do 17:00, poslední vstup bude umožněn v 16:00. Základní vstupné bude 200 korun, snížené 100 korun a rodinné vstupné 400 korun.

Nové expozice a NC Muzeum Krkonoš jsou téměř na 3000 metrech čtverečních v suterénu, v přízemí a v patře budovy. Nahrazují původní expozice Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí Kámen a život a Lidé a hory otevřené v roce 1984 a 1995. Návštěvníci mohou vidět i akvária s živými rybami nebo štoly historického dolu. Dozví se třeba i to, jak byly Krkonoše ovlivňované lidmi a naopak. Seznámí se s historií Krkonoš od vzniku prvních hornin po současnost.

"Jedná se o největší expozici o Krkonoších. Expozice mají ambici a cíl moderními prostředky prezentovat a interpretovat příběh krkonošské přírody a jejího několikasetletého soužití s člověkem, včetně důvodů vzniku a historie existence Krkonošského národního parku, nejstaršího národního parku České republiky. Byl založen roku 1963," řekl ČTK Drahný.

Otevření centra je jednou z hlavních událostí roku, v němž KRNAP slaví 60 let od svého založení.

Budova kláštera byla pro veřejnost uzavřená kvůli rekonstrukci od října 2017 a od té doby se rekonstruovala. Projekt centra narážel na řadu komplikací, což vedlo podle zástupců Správy KRNAP k několikaměsíčnímu zpoždění. Do uskutečnění projektu se promítly nejen dopady pandemie koronaviru, ale také války na Ukrajině a růstu cen energií.

Celkové náklady dosáhly 340 milionů korun a byly složeny ze zdrojů Fondů EU a spolufinancovány z rozpočtu Správy KRNAP. Stavební práce vyšly zhruba na 140 milionů korun, expozice na 200 milionů korun, uvedli představitelé národního parku.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo před 140 lety z iniciativy Rakouského krkonošského spolku. Od roku 1966 pod Správu KRNAP.

