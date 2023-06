Déšť a zahraniční pomoc by mohly pomoci v boji s požáry v Québeku

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Déšť a zahraniční pomoc by mohly přispět k likvidaci více než stovky lesních požárů, uvedli dnes zástupci kanadské provincie Québec. Kouř z kanadských požárů tento týden zasáhl desítky milionů lidí, když jej vítr začal unášet na jih do hustě osídlených oblastí u Velkých jezer a na severovýchodě Spojených států. Podle úřadů bude do pondělí v hustě zalesněné provincii, kterou obývá 8,5 milionu obyvatel, bojovat s požáry asi 1200 hasičů, z toho více než stovka z Francie. Informovala o tom agentura Reuters.

"Očekává se mírný déšť. Hrozí, že situace v příštích dnech zůstane kritická. Ale příjezd francouzských hasičů opravdu pomůže," řekla v pátek novinářům Maïté Blanchettová Vézinová, která vede ministerstvo přírodních zdrojů a lesů.

Do pátečního pozdního večera hořelo v celé Kanadě 422 požárů, z toho 125 v Québecu. Kanadské lesní požáry se pravidelně objevují v teplých letních měsících. Rozsah současného požáru a jeho brzký příchod jsou ale bezprecedentní.

O víkendu se v Québecu očekávají srážky, řekl v pátek novinářům meteorolog Gerald Cheng. "Zda tento déšť bude stačit na uhašení požárů, to se teprve uvidí," dodal. Z měst na severu provincie bylo evakuováno přes 13 000 lidí.

Blanchettová Vezinová uvedla, že některé dříve uzavřené silnice jsou nyní opět otevřeny. "Pohybujeme se správným směrem," dodala. "Je jasné, že situace může zůstat problematická až do pondělního večera," odpověděl quebecký ministr veřejné bezpečnosti François Bonnardel na otázku, zda se mohou lidé bezpečně vrátit domů.

Úřady v provincii Britská Kolumbie, kde bylo evakuováno několik malých osad, se o pokroku v boji s tamními požáry příliš nezmínily.

reklama