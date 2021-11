Divočáků je čím dál víc, vytahují sazenice a brání obnově lesů po kůrovci

Pavel Jeřábek 2.11.2021 16:39

Nevím jak kde, ale u nás myslivci si hrají na nedoknutelné.

Obec jim platí už přes 700 Kč zástřelného. Klec na odchyt kterou koupila obec si někam odvezli, když město sehnalo jinde, tak zas vyhrožují městu, že to nesmí, mají dohodu s nimi.

Většina myslivců je ve věku chlapa, co do lesa jde jedině s bažantem (skleněným) v kalhotách, případně si musí "značkovat každý druhý strom, protože k třetímu nevydrží. Aby si dokázali důležitost, raději si najímají právníky, jen aby si mohli udržovat svoje výsostné postavení.

Jenže zvěř je státu, takže s myslivci bych se už nebavil, stát si musí srovnat kde je příčina, že mu vznikají škody na státních pozemcích a proč vznikají škody na polích a v obcích.

A "myslivecká" lobby v Parlamentu by za tohle měla být konkrétně odpovědna, že nepustí lepší zákony.



Prasata spinkají v zahradách, myslivci tvrdí, že to jsou bezhonební pozemky, tak tam nic dělat nebudou.







