Do Bečvy ve Valašském Meziříčí unikla neznámá látka, uhynulo několik ryb

Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince opět unikla neznámá látka. Nahlášen je úhyn ryb, avšak pouze v jednotkách kusů, řekla dnes mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Inspektoři ČIŽP podle ní míří na místo. Únik neznámé látky potvrdili i hasiči.

"Pod juřinským mostem došlo k úniku neznámé hustější bezbarvé látky. Na místě jsou hasiči ze stanice Valašské Meziříčí, jel tam i chemik ze stanice Zlín. Společně se zástupci chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm odebírají na místě vzorky. Provádíme i měření Ramanovým spektrometrem. Nachází se tam i nějaké mrtvé ryby," řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Pěna podle ní na hladině řeky nyní není.

Událost ČIŽP nahlásil vodoprávní úřad kolem 09:30. "Na místo ihned vyjeli inspektoři z oblastních inspektorátů z Brna a Olomouce," uvedla Nastoupilová.

Podle zprávy města látka do řeky unikla z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Lidem město důrazně doporučuje, aby až do odvolání nevstupovali do řeky, nekoupali zvířata a neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

Novinářka Zuzana Vlasatá na svém twitteru zmiňuje, že zřejmě jde o ryby uhynulé již dříve. Zuzana Vlasatá spolu se svým kolegou Jakubem Patočkou z Deníku Referendum nedávno zveřejnila reportáž, podle které došlo 20. září v podniku Deza k havárii. Text obšírně popisuje detaily havárie. Mluvčí Agrofertu Karel Hlaváček tvrdí, že nešlo o havárii, ale provozní událost. Mluvčí České inspekce životního prostředí uvádí, že tuto havárii či provozní událost Deza nenahlásila.

V daném místě se objevila v řece také minulé úterý pěna. Rozbory poté prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jiných živočichů však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila také koncem října. Výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Policie i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy. Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.

