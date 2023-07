Do Českého Švýcarska přijíždí o víkendech podobný počet turistů jako před pandemií

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní park České Švýcarsko navštěvuje o víkendech a svátcích podobný počet turistů jako před nástupem pandemie, která ovlivnila návštěvnost v letech 2020 a 2021. Loňskou sezonu pak významně ovlivnil rozsáhlý lesní požár, od jehož vypuknutí uplyne tento týden deset měsíců. Velká část turistů přijíždí ze zahraničí, zejména z Německa. Správa parku pracuje na propagaci a novinkách, které mají přilákat další výletníky. Zároveň pokračuje odklízení následků ničivého živlu a práce na zlepšení protipožárních opatření. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

"Odhad nebo nějakou prognózu, jak by se sezona mohla vyvíjet, tak to zatím vypadá, že to bude chladnější rok. V chladnějších letech obecně návštěvnost byla v Českém Švýcarsku nižší," míní Salov. "Dojmově to působí, že se návštěvnost vrací do určitého normálu, který tady vládnul mezi roky 2014 a 2019," doplnil mluvčí.

Požářiště turisty od návštěvy neodrazuje. Vyplývá to podle něj z rozhovorů s některými výletníky. "Nacházejí tady intenzivně se zmlazující krajinu, která se už na mnoha místech zelená. Černá barva ustupuje do pozadí," řekl Salov. Turisté se podle něj mnohdy diví, že krajina není tak zdevastovaná a s přírodní katastrofou se poměrně rychle vyrovnává. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Zatím není jasné, jestli si v lese někdo rozdělal oheň nebo třeba odhodil nedopalek cigarety.

Správa pracuje na přípravě tabulí a interaktivních prvků, přes ně získají výletníci o požáru bližší informace. Opatřeny budou QR kódy tak, aby informace mohly být v několika jazycích. Zájemci se mohou hlásit i na individuální prohlídky požářiště, kterým je provedou buď odborníci nebo strážci parku.

"Tuto informační složku nechceme zanedbat, ale máme tam zpoždění, protože pořád řešíme ještě důležité infrastrukturní problémy jako je třeba přístupnost Edmundovy soutěsky," uvedl Salov. Edmundova soutěska i Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu zůstávají po požáru uzavřené. Hrozí totiž riziko pádu stromů a kamenů. Řešení pro jejich sanaci správa hledá. Na Edmundově soutěsce se chystá zkušební zásah nad spodním přístavištěm, druhý zásah k ověření náročnosti sanace bude zaměřen na ochranu srubových staveb nad horním přístavištěm. Návštěvníci se ale na oblíbenou Pravčickou bránu dostanou, mohou využít třeba alternativní Mlýnskou cestu, jež byla nedávno opatřena dalekohledem. Skrze něj se dá nahlédnout na část požářiště právě v blízkosti Pravčické brány. Lodičky jezdí v Divoké soutěsce.

Pokračují bezpečnostní zásahy podél turistických cest, kde jsou kůrovcové souše. Jeden takový zásah se dokončuje v Kyjovském údolí. Stromy se těží také podél obcí. Hasiči v rámci protipožárních opatření projíždějí v rezervaci cesty určené pro integrovaný záchranný systém, aby ověřili jejich přístupnost. Na území parku budou umístěny nejméně dva mobilní vaky na hasební vodu. Správa pořídila čtyřkolku s hasební nástavbou, bude k dispozici strážcům. Během sezony sucha se počítá i s požárními hlídkami.

Požár v národním parku České Švýcarsko vypukl loni v noci na 24. července. Jde o dosud nejrozsáhlejší lesní požár v ČR. Zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Uhasit se ho podařilo po 20 dnech. V rezervaci hořelo také minulý týden. Hořet začalo na přístupové cestě k Pravčické bráně ve čtvrtek odpoledne. Policie zadržela a obvinila muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Občan Německa je stíhán na svobodě. Podle Salova nedávný požár vznikl zřejmě od pyrotechniky.

reklama