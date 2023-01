Do hlávkového salátu se podle vědců mohou dostávat jedovaté látky z pneumatik

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Wang / Flickr.com Pneumatiky, do nichž se ke zlepšení jízdních vlastností a odolnosti přidávají i škodlivé látky, jsou považované za významný zdroj znečištění mikroplasty.

Do hlávkového salátu, který je jinak považován za velmi zdravou součást stravy, se mohou dostávat jedovaté látky z pneumatik. Podle agentury APA na to přišli vídeňští vědci. Částice z pneumatik se na pole a poté do zeleniny dostávají ze silnic prostřednictvím větru nebo vody.

V laboratorním experimentu do sebe rostliny salátu vstřebaly všech pět zčásti vysoce toxických látek, kterým byly vystaveny. "Naše měření ukázala, že rostliny salátu přijímaly všechny námi zkoumané sloučeniny prostřednictvím kořenů a přenášely je do listů, kde se hromadily," uvedla Anya Shermanová z vědeckého týmu. To se stávalo, i když rostliny nebyly působení chemických látek vystaveny přímo, ale nepřímo prostřednictvím granulátu z pneumatik.

Metabolismus rostlin pak látky přetvořil v dosud nepopsané sloučeniny. Jejich toxicita zatím podle vědců není známa, a nelze tak ani posoudit případné zdravotní riziko, které představují.

Pneumatiky, do nichž se ke zlepšení jízdních vlastností a odolnosti přidávají i škodlivé látky, jsou považované za významný zdroj znečištění mikroplasty. Podle Thila Hofmanna z vídeňské univerzity se na jednoho obyvatele Rakouska každoročně do okolí kvůli tření uvolní zhruba kilogram částic z pneumatik .

