Do indické přírody se po více než sedmdesáti letech vrátí gepardi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Joachim S. Müller / Flickr.com Program má nicméně háček. Afričtí gepardi se totiž liší od těch, kteří žili v Indii a jejichž poslední jedinec byl zabit v roce 1948. Gepardi indičtí jsou kriticky ohrožení a v současnosti jich žije jen několik desítek na malých územích v Íránu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Po více než sedmdesáti letech od doby, kdy byli v Indii vyhubeni, by měli gepardi opět žít ve volné přírodě této asijské země. Indické úřady se totiž chystají dovézt osm těchto kočkovitých šelem z Namibie a Jihoafrické republiky a vypustit je v národním parku, informoval server The Independent. Návrat gepardů do indické přírody má zajistit jejich přežití v dlouhodobém horizontu. Ve 20. století byli tito nejrychlejší suchozemští savci nemilosrdně loveni a zmizeli z více než 90 procent plochy svého původního výskytu.

Pět gepardích samců a tři samice Indii daroval jihoafrický Fond na ochranu ohrožené divoké přírody (EWT). Zvířata budou vypuštěna v národním parku Kuno, který leží asi 320 kilometrů jižně od Dillí. V parku jsou jak travnaté pláně, tak zalesněné oblasti a podle Vincenta Van Der Merweveho z EWT, který se tento měsíc vydal na místo, představuje oblast pro gepardy velmi příhodné prostředí.

Autoři projektu doufají, že návrat gepardů bude mít širší pozitivní účinek na přírodu, přispěje k ochraně savan a přitáhne pozornost k potřebě zachovat oblasti s divokou přírodou. Travnatých oblastí v Indii totiž v posledních letech značně ubývá kvůli zemědělství i průmyslu.

Program má nicméně háček. Afričtí gepardi se totiž liší od těch, kteří žili v Indii a jejichž poslední jedinec byl zabit v roce 1948. Gepardi indičtí jsou kriticky ohrožení a několik desítek jich v současnosti žije jen na malých územích v Íránu. Jenže zatímco populace gepardů v Africe je relativně stabilní, v Íránu nežije dost těchto šelem na to, aby mohly být převezeny.

Znovuzavedení gepardů do indické přírody v lednu povolil nejvyšší indický soud. Ten přitom v roce 2013 návrh ministerstva životního prostředí na vypuštění gepardů z Afriky do přírody zamítl s tím, že neexistuje žádná vědecká studie, která by takový krok podporovala.

reklama