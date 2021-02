Do Prahy dorazí 14 nových elektrobusů za 207 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | DPP Praha chystá elektrifikaci také dalších linek.

Do hlavního města dorazí 14 nových elektrobusů Škoda E’City. Dopravní podnik (DPP) za ně zaplatí 207 milionů korun. Jezdit budou především na linkách číslo 154 a 213. První vozy chce podnik nasadit na konci letošního roku. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Vozy podniku dodá forma Škoda Electric ze skupiny Škoda Transportation.

Podnik v minulosti již elektrobusy několikrát zkoušel. Jejich nasazení v budou plánuje na další linky včetně linky číslo 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla.

Bateriový elektrobus Škoda Škoda E´City je nízkopodlažní a vejde se do něj 69 cestujících. Ve voze je místo pro přepravu dvou kočárků, nebo dvou invalidních vozíků. Kromě dvou LCD monitorů pro zobrazování informací je elektrobus vybaven automatickým počítadlem cestujících a kamerovým systémem včetně tzv. nehodové kamery.

Vozidlo je vybaveno rychlonabíjením pomocí odpruženého pantografu. Bude se nabíjet v garáži Vršovice nebo na konečných zastávkách Strašnická a Želivského z trolejí. Nabíjecí infrastrukturu pro elektrobusy chce DPP dobudovat letos. Klimatizace a topení jsou napájeny z baterie.

DPP plánuje pokračovat v nákupu vozidel na alternativní pohon. "Chtěli bychom vypsat další veřejné zakázky na nákup 140 hybridních autobusů, 15 kloubových trolejbusů pro linku číslo 140 a 45 bateriových trolejbusů pro elektrifikaci linek na levém břehu Vltavy," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski. V příštím roce DPP otestuje autobus na vodíkový pohon.

Praha chystá elektrifikaci také dalších linek. Nyní pracuje na nasazení trolejbusů na linku 140 z Palmovky do Čakovic a na linku 119 na letiště v Ruzyni. V těchto případech by však šlo o odlišný způsob dobíjení než u linky 134. V případě dvou zmíněných by byly vozy nabíjeny nejen v konečných stanicích, ale rovněž při jízdě z trolejí.

