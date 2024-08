Do Zlatých Hor zamíří elita zlatokopů, konat se zde bude mistrovství světa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do Zlatých Hor na Jesenicku se příští týden sjede elita zlatokopů z celého světa, konat se zde bude Mistrovství světa v rýžování zlata. Téměř 500 závodníků z více než 20 zemí z pěti kontinentů se mezi sebou utká od 19. do 24. srpna 2024. Mistrovství se uskuteční v prostředí hornického skanzenu Údolí ztracených štol, světový šampionát pořádají Zlaté Hory přitom již podruhé, vrací se do těchto míst po 14 letech. ČTK to řekl Jiří Juráš z organizace Zlatohorsko kraj pokladů.Do klání se dosud přihlásilo kolem 450 účastníků, organizátoři počítají i se světovými špičkami v oboru, místo konání totiž označují za jedno z nejhezčích dějišť světových šampionátu. "Je to atraktivní místo z více úhlů pohledů - jednak jsme oblastí úzce spjatou s těžbou zlata, zlatorudný revír stále obsahuje ložiska zlata a navíc je skanzen vybudovaný v přírodním areálu. Spousta šampionátů se koná třeba na stadionech, kam se dovezou rýžovací kádě. U nás je to zasazeno v přírodě, ve zlatokopeckém skanzenu," uvedl Juráš.

Novodobé zlatokopy budou moci během celého šampionátu sledovat při práci také návštěvníci skanzenu. "Závodiště je připraveno na 30 míst pro 30 závodníků najednou. V jednotlivých boxech každý dostane kýbl písku o hmotnosti 12 až 15 kilogramů, ve kterém je určitý počet zlatinek, který tam rozhodčí dají, většinou je to od od osmi do 15 kusů. Startuji společně, závodníci musejí přerýžovat celý kýbl v co nejrychlejším čase s co největším počtem zlatinek. Vyhrává ten nejrychlejší, který těch zlatinek najde nejvíce, za každou nenalezenou mu nabíhá trestný čas," popsal zástupce organizačního štábu. Doplnil, že je to poměrně náročné i na fyzičku - největší borci zvládnou celý kbelík přerýžovat za 55 sekund.

Pořádání světového šampionátu je prestižní záležitostí pro celý region. Podle pořadatelů nouzi o ubytování na severu regionu nemají. "Evropští účastníci objíždějí soutěže a poháry v karavanech, jsou to většinou celé trempové rodiny. Máme připravený velký kemp, zbytek soutěžících je ubytovaný různě po penzionech a hotelech v okolí," doplnil spolupořadatel akce.

Přečtěte si také | Uzbekistán zachvátila zlatá horečka

Zlaté Hory v severním cípu Olomouckého kraje jsou místem, kde se novodobí zlatokopové scházejí každý rok. Zlatá horečka zde propuká pravidelně například srpnu, kdy město pořádá soutěž O pánev starosty města. Dobývání zlata má na Zlatohorsku staletou tradici. Prvními písemnými zprávami je doloženo ve 13. století, odborníci ale počátek těžby cenného kovu odhadují už na přelom 10. a 11. století. Novodobá těžba zlata skončila v polovině 90. let.

reklama