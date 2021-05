Dobrovolníci a pracovníci Správy KRNAP sebrali v Krkonoších asi tři tuny odpadu

Foto | Kadir Celep / Kadir Celep / Unsplash "V okolí Pece se za oba dva dny podařilo sebrat téměř 400 kilogramů odpadu. Převažovali igelitové sáčky, PET lahve, plechovky od piva, limonád, papírové kapesníky a novinkou jsou roušky a respirátory. Těch bylo opravdu hodně," řekl ČTK Ondřej Moštěk ze Správy KRNAP.

Zhruba tři sta pracovníků Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) a dobrovolníků při úklidové akci Čisté Krkonoše v pátek a v sobotu sebrali podél turistických cest asi tři tuny odpadu. V sobotu dopoledne navzdory chladnému a deštivému počasí vyrazila také třicítka dobrovolníků do okolí Pece pod Sněžkou, řekli ČTK zástupci Správy KRNAP. Akce se koná dvakrát do roka, další bude na podzim po skončení letní sezony.

"V okolí Pece se za oba dva dny podařilo sebrat téměř 400 kilogramů odpadu. Převažovali igelitové sáčky, PET lahve, plechovky od piva, limonád, papírové kapesníky a novinkou jsou roušky a respirátory. Těch bylo opravdu hodně," řekl ČTK Ondřej Moštěk ze Správy KRNAP.

Sběrači vyrazili na trasy, které vytipovali strážci národního parku. Ve východních Krkonoších dobrovolníci čistili hory v oblasti Černého dolu, v okolí Pece pod Sněžkou, Albeřic nebo Stezky korunami stromů u Janských Lázní. Akce byla v celých Krkonoších. Podél turistických cest na řadě míst hor se tak objevily černé plastové pytle plné odpadků, které strážci o víkendu svezou z hor dolů na skládky.

"Cílem akce bylo vysbírat pohozené odpadky, které se objevily po zimní sezóně," řekl dnes ČTK Jiří Cupák, který má ve Správě KRNAP na starosti organizování dobrovolnických aktivit.

V pátek vyrazili do terénu pracovníci Správy KRNAP a dnes převažovali dobrovolníci z veřejnosti.

Podle zástupců národního parku se odpadky v přírodě rozkládají velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až dva měsíce, obyčejný ohryzek 16 dní, igelitová taška 25 let, PET lahev sto let a skleněná láhev tisíce let nebo možná nikdy, uvedli zástupci Správy KRNAP.

Krkonošský národní park patří dlouhodobě mezi návštěvníky k nejzatíženějším národním parkům v Evropě. Hlavními turistickými cíli v Krkonoších jsou Sněžka, hřebeny pohoří a pramen Labe. KRNAP vznikl v roce 1963 a společně s polským parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.

