Dodávky ruského zemního plynu do Evropy zůstávají převážně stabilní

Dodávky ruského plynu do Evropy zůstávají dnes ve srovnání s předchozím dnem převážně stabilní. Fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 do Německa je zhruba na stejné úrovni, tok plynovodem Jamal směrem z Německa do Polska se mírně snížil. S odvoláním na údaje operátorů to uvedla agentura Reuters.

Podle internetových stránek společnosti Nord Stream AG fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 ráno činil 29,2 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h). Předchozí den to bylo kolem 29 milionů kWh. Plynovod zajišťuje více než třetinu ruského vývozu plynu do EU, provoz plynovodu byl po desetidenní odstávce způsobené údržbou obnoven ve čtvrtek.

Dodávky plynovodem Nord Stream 1 ale zůstávají na 40 procentech kapacity, kde byly kvůli technickým problémům už před zahájením údržby. Nadále také přetrvávají obavy ze zastavení dodávek ruského plynu kvůli geopolitickému napětí.

Tok plynu ve směru z Německa na východ přes plynovod Jamal-Evropa do Polska je mírně slabší, ukázala data německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Výstupní průtok v měřicím bodě Mallnow na německých hranicích s Polskem ráno činil 2,652.767 kWh/h, což je pokles z 3,9 milionu kWh/h z předchozího dne.

Takzvané nominace na přívod plynu na Slovensko z Ukrajiny přes hraniční bod Veľké Kapušany se dnes nezměnily a ráno činily 36,9 milionu metrů krychlových denně, ukázaly údaje ukrajinského provozovatele přepravní soustavy. Tyto objemy odrážejí rezervace odběratelů.

Ruská plynárenská společnost Gazprom podle agentury Reuters uvedla, že její dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu přes vstupní bod Sudža by dnes měly dosahovat 41,9 milionu metrů krychlových ve srovnání se čtvrtečním objemem 42,2 milionu metrů krychlových.

Od května se přes Ukrajinu dostává do EU zhruba o třetinu méně ruského plynu než předtím. Ukrajina totiž rozhodla, že přestane umožňovat Gazpromu tranzit ruského plynu přes stanici Sochranovka, jeden ze dvou tranzitních bodů na ukrajinském území. Zdůvodnila to invazí ruských vojsk.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu se mezitím vrátily k růstu. Krátce před 10:00 SELČ se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala nad 165 eur (asi 4050 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak růst více než o šest procent. Před rokem plyn v TTF stál zhruba 21 eur/MWh.

