Dodržování zákazu neekologických kotlů obce zatím kontrolují na základě podnětů

Dodržování zákazu používání neekologických kotlů, který platí od počátku září, obce kontrolují hlavně na základě podnětů obyvatel, k plošným kontrolám zatím nepřistoupily. Důvodem je mimo jiné nedostatek úředníků. Obcím chybí také informace o tom, kdo neekologický kotel ještě má. Na začátku topné sezony proto chtějí tyto objekty vyhledávat i vizuální kontrolou. V případě, že zjistí porušení předpisů, hodlají věc nejprve řešit napomenutím, až pak případnou pokutou. Sankce za vytápění neekologickým kotlem může dosahovat až 50 000 korun. Vyplynulo to ze zjištění ČTK v krajích.Kvůli dopadu na znečišťování ovzduší se nesmí od 1. září topit v kotlích první a druhé emisní třídy. Podle odhadu Asociace podniků topenářské techniky jich bylo v tu dobu v zemi stále v provozu kolem 150 000. Na pořízení nových kotlů přitom lidé mohli získat národní nebo evropské dotace.

Kontroly dodržování zákazu mají na starosti obce a třeba kolínský úřad s nimi začne v říjnu s počátkem topné sezony. Podle mluvčí Šárky Hrubé k tomu vyčlení dva referenty. Mladoboleslavský odbor životního prostředí bude podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové řešit jen podněty. "Kontroly je možné provádět několik let a podněty během topné sezony občas řešíme," řekla.

V dosavadních kontrolách na základě upozornění budou pokračovat i obce v Karlovarském, Pardubickém, Libereckém či Královéhradeckém kraji a porušení předpisů chtějí nejprve řešit domluvou. "Nechceme dělat nějaké přepadovky, když vidíme, že se někde nadměrně kouří z komína, budeme to řešit zpočátku domluvou," řekla vedoucí odboru územního plánování poličské radnice Marta Mastná. Podle ní kontroly ještě nezačaly, úřad na ně má málo pracovníků.

Dostatečnou kapacitu pro rozsáhlejší kontroly nemá ani jihlavský úřad. Šéfka odboru životního prostředí Katarína Ruschková ČTK sdělila, že úřad má navíc jako podklad pro kontroly jen seznam od krajského úřadu, kde nejsou všechny kotle.

S nedostatkem úředníků se potýká i Jablonec nad Nisou, kde bude radnice proto podle mluvčí Jany Fričové dělat tzv. výzvové šetření. Při něm obešle každý dům s komínem a lidé mohou sami hlásit, jakým kotlem topí. Plošné kontroly chystá stejně jako Česká Lípa a Liberec jen v okrajových částech a obcích, kde není plynofikace.

"Provozovatelé nevyhovujících kotlů budou nejprve písemně vyzváni k doložení dokladů o provedené výměně nevyhovujících kotlů. Následně může být provedeno ověření přímo v terénu," uvedla ke kontrolám za Hradec Králové mluvčí Kateřina Rohlíčková.

Na nesplnění předpisů písemně upozorňují majitele nevyhovujících kotlů také radnice v Plzni a Děčíně, které pak v topné sezoně zintenzivní kontroly. Úředníci budou zároveň vyhledávat nevhodné kotle vizuální kontrolou, přičemž v Děčíně do to chtějí podle mluvčího Luďka Stínila zapojit mimo jiné strážníky. Ústecký magistrát chce kontroly kotlů, které nyní provádí na základě stížnosti obyvatel, do konce roku rozšířit i o revize kotlů a spalinových cest, řekla mluvčí radnice Romana Macová.

V Dolní Lutyni na Karvinsku, která patří k obcím se zhoršenou kvalitou ovzduší, se zatím kontroly kotlů nechystají. "Myslím si, že lidé si kotle vyměnili a hodně jich u nás využilo dotace," uvedl starosta Pavel Buzek (STAN). Podle něj obec zatím neobdržela žádné podněty ze strany občanů.

Kontroly kotlů zatím nezačaly ani v Brně, Hodoníně, Břeclavi nebo Znojmě, plánují je na základě předchozího upozornění. "Vzhledem k míře plynofikace a elektrifikace vytápění na Znojemsku je ale třeba také říct, že nepředpokládáme velký počet prohřešků proti novému ustanovení," uvedla Denisa Mandátová ze znojemské radnice.

