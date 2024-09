Dokument Voda v Africe upozorňuje na nedostatek pitné vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Diváci na festivalu Finále Plzeň odměnili potleskem snímek Voda v Africe režiséra a cestovatele Tomáše Vaňourka z Plas u Plzně. Sedmadvacetiminutový dokument z osad, savan, pouští, hor i oceánů upozorňuje na problematiku pitné vody, jejíž trvalé zajištění je výsadou. Zatímco ve střední Evropě se vrací do přírody voda v lepší kvalitě, než je při odebírání, tak v Africe pomyslný druhý konec roury nikoho nezajímá, řekl ČTK Vaňourek. S filmem teď bude jezdit po školách.Vaňourek s přáteli zopakovali v letech 2021 až 2023 cestu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z let 1947 až 1950. Natáčeli také záběry o nedostatku nezávadné pitné vody po celé Africe. Ujeli asi 65 000 kilometrů, více než dvojnásobek proti jejich vzorům.

"Požádali nás, zda bychom se nechtěli na tématu podílet. Nás to zajímalo, protože ho tady ještě nikdo neuchopil. Žádný takový dokument není. Srovnává, jak je to v Africe a jak jsme na tom my dobře," řekl Jan Taušl obchodní ředitel Vodárny Plzeň, jež byla koproducentem a její lidé poradci a spoluautoři scénáře.

"V Plzni si bereme vodu z řeky. Upravíme ji na pitnou, pustíme ji lidem, kteří ji zase vrátí na čistírnu a vracíme ji do řeky čistší, než jakou jsme z ní brali. V Africe nemají pitnou vodu, ale jsou snahy ji upravovat, aby byla aspoň užitková. Ale to, co vrací zpět do řeky, tak to tam neřeší nikdo," řekl Taušl. Vypouští toxický odpad, který teče do jezer, kde pak chytají ryby, které by podle něj pravděpodobně Čechy otrávily.

Češi za komunismu a dříve se podle Taušla o odpadní vodu vypouštěnou do řek také moc nestarali, například v Plzni je čistírna teprve od 60. let 20. století. "Ale ve finále jsme se o ní postarali a dneska je dobrá. Takže pro tu Afriku naděje je," řekl. Řada organizací jim tam třeba vrtá studny, ale nikdo místním neřekne, že se o vodu musí starat.

"V Africe řeší jiné aktuální problémy, kterých mají dost. Neví, že něco může způsobovat rakovinu, zažívací potíže nebo plicní problémy. To neřeší, protože to není teď," řekl Vaňourek. Voda ale podle něj definuje kvalitu života. Lidé z Afriky nemigrují jen kvůli ekonomické situaci nebo kvůli tomu, že nemají kde žít, ale často proto, že nemají pitnou vodu." Kvalitní život v Africe musí být, protože ta migrace je neudržitelná," uvedl. Ve filmu je například scéna, jak se děti v jižním Súdánu myjí kravskou močí.

"Všechnu balenou vodu, co jsme měli, jsme rozdávali domorodcům. Říkali, že nikdy nic takového neochutnali. To, co je v Africe k dostání, není voda, ale roztok čehosi. Je to plné bakterií a sedimentů," dodal.

