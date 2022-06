Domácí mazlíčci cestující po EU musí být očipovaní a mít cestovní pas

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Češi, kteří cestují do zahraničí s domácími mazlíčky, musí počítat s tím, že zvířata musí být označena čipem nebo tetováním ne starším než 3. července 2011. Zvířata také musí mít platný cestovní pas a do zahraničí může jeden cestující s sebou vzít maximálně pět zvířat, informovala Státní veterinární správa (SVS). Při cestě do zemí mimo EU včetně Velké Británie musí chovatelé splnit podmínky konkrétní země.

Pravidla pro cestování se zvířaty v tzv. zájmovém chovu po EU se řídi zvláštní unijní legislativou. Pravidla platí pro cesty, které nejsou za účelem obchodování se zvířaty. "Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení,“ doplnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Psi, kočky a fretky starší 12 týdnů musí mít platné očkování proti vzteklině. Zvířata mohou cestovat poté, co uplyne 21 dní od očkování. V případě přeočkování ještě v platnosti předchozího očkování může zvíře cestovat hned. Očkování a očipování je podmínkou pro vydání cestovního pasu.

Pas pro zvíře si musí cestující vyřídit u schváleného soukromého veterinárního lékaře, seznam lze najít na webu SVS. V dokumentu musí být uveda osoba, která zvíře do zahraničí doprovází, většinou to bývá jeho majitel. Pokud se zvířetem cestuje někdo jiný než majitel, musí být v pasu uvedeno písemné zmocnění majitele.

V případě cesty na Maltu a do Finska musí být psi 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států také odčervení, úkon musí být rovněž uveden v cestovním pasu. Veterinární správa také upozorňuje cestující na to, že v případě cestování s tzv. bojovými plemeny psů mohou nastat v některých zemích komplikace. Týká se to například Německa. Správa proto doporučuje, aby se lidé v takových případech předem informovali u úřadů v konkrétní zemi.

Za ostatní zvířata v zájmovém chovu jsou považováni také hlodavci a králíci, kteří nejsou určeni k produkci potravin, všechny druhy ptáků kromě drůbeže, plazi, obojživelníci, okrasní vodní živočichové a bezobratlí. Pro cestování s těmito zvířaty do členských států EU a do třetích zemí musí být splněny podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou dané země.

