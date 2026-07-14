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Dopady sucha na zemědělství se lokálně velmi liší, asociace žádá úpravu dotací

14.7.2026 00:58 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Dopady sucha na zemědělství budou v Česku lokálně velmi odlišné, někde mají pěstitelé poničenou téměř celou úrodu, jinde nejsou díky dešťům škody tak významné. ČTK to řekl předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Situace je podle něj vážná zejména u krmiv, protože travní hmoty, využívané jako krmivo pro hospodářská zvířata, je kvůli suchu nyní málo. Asociace proto požádala ministerstvo zemědělství o přechodné snížení minimálního povinného průměrného zatížení ploch zvířaty, počítaného jako množství dobytčích jednotek na hektar.
 
"Je čím dál složitější připravit se na to, aby se dalo něco vyprodukovat. Protože jednak jsou vysoké teploty, srážky jsou lokálně velmi rozdílné a tím, že je vyšší teplota, tak výpar se zrychluje. A ty srážky, které přicházejí, jsou velmi intenzivní a často tu úrodu i poškodí," řekl Šebek.

Zemědělci jsou sice podle Šebka na výkyvy počasí zvyklí, letos mají ale mnohem intenzivnější podobu. "Každý dnes zažívá trochu jiný výsledek, skutečně jsou lokality, kde ta situace není tak hrozná a někde je to opravdu hodně spálené a ten výnos je tam minimální," uvedl Šebek.

U obilnin obecně letos Šebek očekává nižší výnos, největší problém ale spatřuje v poklesu produkce travní hmoty. Asociace doufá v to, že snížení povinného zatížení zvířaty by mohlo pomoct zemědělcům aktuální nepříznivé období překonat.

Podle předsedy Českého svazu chovatelů masného skotu Milana Novotného vyšší zátěž zvířaty v dobách sucha ničí kvalitu pastevních pozemků a ve výsledku může vést k ohrožení budoucnosti chovů, pokud chovatel nemůže operativně alespoň na určitou dobu upravit počty svých zvířat na úživnou hodnotu.

Povinné minimální zatížení je jednou z podmínek pro získání takzvané ANC dotace, která slouží k podpoře podniků v oblastech s horšími produkčními vlastnostmi půdy, zvýšenou náročností na zpracování půdy a omezenými možnostmi využití půdy. Šebek považuje za problematické, že minimální zatížení se počítá na celou zemědělskou půdu, včetně například sadů nebo orné půdy. "Takže potom na těch pastvinách musíte mít mnohem více zvířat, abyste byli bezpečně nad tou hranicí. Ale když ten farmář klesne pod tu hranici, tak ztrácí nárok na dotaci v takzvaných ANC oblastech, kterých je u nás v ČR skoro 60 procent," řekl Šebek.

Vzniká tak situace, kdy zemědělci musí volit, zda udržet zvířata, jejichž krmení je ale aktuálně drahé, nebo snížit jejich počty a přijít o dotaci. "Ty balíky dnes už dosahují od 1000 do 2000 korun, což je šílené. A zároveň zvířata na těch vysušených pastvinách rozdupou a zničí tu půdu. Takže je to i nebezpečné," řekl Šebek.

Minimální povinné zatížení je aktuálně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar, asociace navrhuje snížení na 0,2 na rok. "Mnozí naši členové hlásí propady množství travní hmoty o 60 až 80 procent, což je obrovský problém. Věřím proto, že toto administrativní opatření, které resort může velmi rychle provést, nic nestojí a nic negativního v zemědělské struktuře nezpůsobí, a naopak velmi pomůže, podpoří i další nevládní zemědělské organizace," dodal Šebek.

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