Dopravci: Zavedení emisních povolenek zdraží silniční dopravu

Zavedení emisních povolenek pro silniční dopravu bude znamenat její zdražení pro zákazníky i veřejnost. Malí dopravci nebo dopravci v méně rozvinutých zemích se mohou dostat do pozice, kdy nebudou stačit kapitálově silnějším konkurentům. ČTK to řekl mluvčí největšího tuzemského sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Reagoval tak na informaci o dohodě na úrovni EU na zavedení povolenek pro dopravce.

Systém obchodování s povolenkami se podle víkendové dohody nyní bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ale ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví budou muset snižovat škodlivé emise. Do konce desetiletí by je měly sektory zahrnuté do povolenkového systému snížit o 62 procent proti hodnotám z roku 2005, kdy evropský blok emisní obchodování zavedl. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci mírnit nově zřízený klimatický fond.

"Neznáme konečné detaily, jak by systém povolenek v dopravě fungoval, ale rozhodně by neměl být pod vlivem spekulantů jako povolenky v energetice. Upozorňujeme na to, že nástup musí být pozvolný a zejména u velkých vozidel musí být k dispozici funkční alternativy. Změna nesmí být provedena tak, že způsobí závažné rozkolísání oboru," podotkl Felix.

Evropa by se také podle Česmadu měla vyvarovat vícenásobné penalizace silniční dopravy, kdy jsou v jednotlivých zemích odlišné mýtné sazby a omezuje se úvěrování pro dopravce s konvenčními vozidly. "Peníze zaplacené za emisní povolenky v silniční dopravě by se měly beze zbytku vrátit do silniční dopravy. A upozorňujeme i na to, že se na trhu v EU potkávají místní dopravci s dopravci z třetích zemí, kteří by si vozili palivo bez zatížení povolenkami," dodal mluvčí Česmadu.

Ceny emisních povolenek v očekávání přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99,22 eura za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na povolenky v Amsterodamu pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s cenou před pěti lety.

