Dopravní podnik zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E’City na linkách 213, 154 a 124

Zdroj | DPP

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E’City 36 BB v městské hromadné dopravě v Praze. Elektrobus vyjel v pondělí odpoledne ze zastávky Želivského na lince 213. Vůz s alternativním pohonem bude v dalších dnech obsluhovat i linku číslo 154 a o víkendu 124. Dalších 13 vozů by mělo vyjet na konci února, sdělili zástupci DPP. Podnik je největší městskou firmou a provozuje městskou hromadnou dopravu.

Bateriový elektrobus Škoda Škoda E´City je nízkopodlažní a vejde se do něj 69 cestujících. Ve voze je místo pro přepravu dvou kočárků, nebo dvou invalidních vozíků. Kromě dvou LCD monitorů pro zobrazování informací je vybaven automatickým počítadlem cestujících a kamerovým systémem včetně tzv. nehodové kamery. Baterie se bude dobíjet za pomocí pantografu na konečných zastávkách ze stávající tramvajové sítě nebo v garáži. Nabíjení na konečných zastávkách trvá 15 až 30 minut.

V pracovní dny bude elektrobus podle předsedy představenstva a generálního ředitele DPP Petra Witowského obsluhovat linku 213 ze zastávky Želivského a linku 154 ze zastávky Strašnická. O víkendech bude jezdit i na lince 124, která rovněž končí na obratišti Želivského.

Podnik koupil od výrobce, firmy Škoda Electric ze skupiny Škoda Transportation, 14 bateriových elektrobusů za 207 milionů korun. První elektrobus, který zahájil provoz, byl do garáže Vršovice dodán začátkem letošního roku, uvedl DPP na svém webu. Další vozy by podle Witowského měly být do provozu nasazeny ke konci února a nahradí 14 nejstarších dieselových autobusů, které DPP vyřadí z provozu. Nové elektrobusy by po nasazení do plného rutinního provozu měly průměrně ročně najet asi 60.000 kilometrů. DPP chce podle svého ředitele v následujících třech letech nakoupit dalších až 100 elektrobusů a 70 bateriových trolejbusů. Vyhlášení veřejných zakázek je plánované na letošní rok, uvedl Witowski.

Domovskou garáží nových elektrobusů budou podle mluvčí DPP Anety Řehkové Vršovice. Tam dopravní podnik loni vybudoval a zprovoznil potřebnou nabíjecí technologii zahrnující mimo jiné 14 nabíjecích míst. Nabíjecí infrastruktura je také na konečných zastávkách Strašnická a Želivského, sdělila mluvčí.

Dopravní podnik nyní pracuje na elektrifikaci některých linek. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) již dříve uvedl, že do roku 2030 by mělo být alespoň 75 procent vozového parku autobusů DPP nahrazeno bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy.

Na začátku ledna začala stavba trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Stavba by měla trvat asi deset měsíců. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140. Provoz na lince bude zajišťovat 15 nových bateriových kloubových trolejbusů, které dopravní podnik nakoupí od společnosti SOR Libchavy. Vozy na alternativní pohon budou jezdit i na lince 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla.

