DPP začne na jaře testovat na lince číslo 170 autobus poháněný vodíkem

Jaroslav Řezáč 28.2.2023 14:47

To co se zde píše jako zkoušení vodíkového autobusu už jezdí v Rakousku, Německu atd. Vlaky na vodík už běžné jezdí na linkách a jdou do toho a my si ještě hrajeme, jestli to je dost dobré.

