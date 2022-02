Draghi: Ukrajinská krize Itálii možná donutí vrátit se k uhelným elektrárnám

Pavel Hanzl 28.2.2022 09:02 Reaguje na Emil Novák

Co to melelty vy, Evropa snad kolabuje? Zatím kolabuje jen Rusko, rozjíždí se tam hyperinflace a začína run na banky.

Pokud Rusko dnes zablokuje VŠECHNY plynovody do Evropy, problém bude. A co má bejt? Tak stáhneme příděly pro domácnosti na půlku a stane se co? Někdo zmrzne? Za chvíli je jaro a každý má doma flísku.

