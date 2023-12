Dům přírody Bílých Karpat se návštěvníkům otevře příští rok na jaře

Foto | Jan W Jongepier / ČSOP Bílé Karpaty Středisko návštěvníky seznámí s přírodními zajímavostmi Bílých Karpat, které jsou vlivem hospodaření lidí nevšední svými loukami s několika druhy orchidejí a vzácnými rostlinami.

Dům přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku je zkolaudovaný a chybí tam dodělat už jen detaily. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty jej plánuje otevřít příští rok na jaře, řekla ČTK jednatelka organizace Jitka Říhová. Středisko návštěvníky seznámí s přírodními zajímavostmi Bílých Karpat, které jsou vlivem hospodaření lidí nevšední svými loukami s několika druhy orchidejí a vzácnými rostlinami.

Dům přírody stojí na Bartolomějském náměstí v historickém jádru města. Vznikal od roku 2021 rekonstrukcí jednoho z objektů a stavbou nové budovy. "Opravili jsme naše původní sídlo, asi 200 let starý dům. Přidali jsme k němu první a druhé patro a propojili jej s novostavbou, která má zelenou střechu a je v pasivním stylu," popsala Říhová.

Uvnitř najdou návštěvníci expozici, která se věnuje území jako celku i jednotlivým tématům. "Připravili jsme interaktivní hru o hospodaření v lese, povídání o pralesu Javorina nebo sekci o loukách, kde roste 20 druhů orchidejí. Věnujeme se také podzemí a tomu, jaký na něj mají vliv chemikálie používané v zemědělství. Nyní máme v podstatě zkušební provoz a dolaďujeme detaily," dodala.

Umístění Domu přírody ve Veselí podle ní souvisí s tím, že je to dobrý výchozí bod pro výlety do Bílých Karpat, které jsou dlouhé a nemají centrální část jako jiné chráněné krajinné oblasti. V městě je také Baťův kanál a projíždí jím mnoho cyklistů, kteří by se ve středisku mohli zastavit. Říhová očekává, že jej ročně navštíví tak 10.000 až 13.000 lidí.

Náklady na výstavbu dosahují 86 milionů korun bez daně, přičemž 85 procent hradí evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí. Část poskytlo město a deseti miliony přispěl kraj, který se rozhodl podporu s ohledem na vícepráce zvýšit. "Jde například o likvidaci azbestové krytiny, výměnu klimatizace, doplnění elektrorozvodů, solární panely nebo úpravy příjezdových cest. Rada proto schválila záměr navýšit podporu o 1,4 milionu," sdělil náměstek hejtmana Lukáš Dubec (Piráti). Rozhodnutí rady musí potvrdit prosincové zastupitelstvo.

