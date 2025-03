Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.cistarekasazava.cz Úklid Čistá Sázava 2019.

Dvacet let úklidové akce Čistá řeka Sázava připomíná putovní výstava, která začala v těchto dnech v Kácově na Kutnohorsku a v dalších měsících se přemístí do Sázavy a Týnce nad Sázavou na Benešovsku. Další akcí, která připomene dvacetiletí Čisté řeky Sázavy, bude otevření dětské naučné stezky v kempu v Týnci nad Sázavou, informovala ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví. Dvacátý ročník úklidové akce se letos uskuteční od 11. do 13. dubna.Výstava v kácovské obřadní síni informuje o počátcích tradičního jarního úklidu jedné z nejvyhledávanějších českých řek, o lidech, kteří s ní spojili svůj život nebo o jeho budoucnosti. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, že za uplynulých 20 let se do akce zapojilo 22 617 dobrovolníků, kteří z okolí řeky Sázavy sesbírali 454,24 tuny odpadků.

Nově bude otevřena také dětská naučná stezka v kempu v Týnci nad Sázavou, která zábavnou formou provede historií projektu a dá jim nahlédnout do ochrany řeky i vodáctví. S Čistou řekou Sázavou zájemce seznámí i nový pracovní sešit, který bude k dostání zdarma. V Týnci nad Sázavou se v květnu uskuteční i setkání dobrovolníků a podporovatelů projektu, na němž přislíbila vystoupit patronka projektu zpěvačka Aneta Langerová.

První ročník Čisté řeky Sázava se uskutečnil v roce 2006. Postupně se do něj začali zapojovat dobrovolníci všech věkových kategorií – pomáhají mateřská centra, školy, hasiči, rybáři, myslivci, skauti, sportovci, firmy a přidává se čím dál víc obcí. V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.

