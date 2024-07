Dvě samice zubra ze Zoo Praha rozšíří populaci ve volné přírodě v Ázerbájdžánu

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvě samice zubra z pražské zoologické zahrady včera odjely do berlínské zoo, odkud je pracovníci přepraví do volné přírody v Ázerbájdžánu. V Národním parku Shahdag mají samice Prya a Omana rozšířit obnovovanou populaci těchto kopytníků. ČTK o tom informoval mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Do lesů na úpatí kavkazských hor odjedou v listopadu.Obě samice, dvouletá Prya a šestiletá Omana, byly dnes kolem 09:00 v pořádku naloženy do transportních beden, uvedl Mašek. Do německé zoo Tierpark Berlín, který projekt spolu s německou odnoží Světového fondu na ochranu přírody (WWF) koordinuje a zvířata shromažďuje, by měly dorazit dnes kolem 14:00. O přesném termínu leteckého transportu bude Zoo Praha informovat.

"Pro transport byla koordinátorem chovu vybrána mladá samice Prya z našeho pražského odchovu, a také starší, zkušená samice Omana, která bude mít úlohu matriarchy v nově zformovaném stádě," sdělila kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová. "Většina zubrů-kandidátů pro transport totiž sotva dosáhla věku tří let. Omana tak zajistí přirozenou strukturu stáda, pro jehož fungování je přítomnost zkušených zvířat důležitá," dodala.

Prya se narodila v pražské zoo v červnu 2022 matce Beatrice původem ze Zoo Bratislava a chovnému býkovi Tipitovi původem z Tierparku Berlín. Omana se narodila v květnu 2018 v Zoo Olomouc a do Prahy přijela v září 2019.

Zubři byli na Kavkaze vyhubeni v polovině 20. let minulého století. Projekt na jejich návrat podporuje Světový fond na ochranu přírody (WWF), ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Ázerbájdžánu a Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), jejíž je Zoo Praha členem.

Zubry chová trojská zahrada od roku 1948. Od té doby se v ní narodilo přes 100 mláďat. Zoo Praha tato zvířata ze svého chovu poskytla pro takzvanou reintrodukci, tedy znovunavrácení do volné přírody, i v minulosti, a to nejen pro posílení kavkazské populace, ale také do Národního parku Bieszczady v Polsku.

reklama