Dvoudenní konference v Praze bude řešit budoucnost města a obcí bez uhlí

23.10.2025 11:40 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Přechod na moderní a udržitelné energetické zdroje po konci spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách, který vláda plánuje do roku 2033, bude tématem dvoudenní konference, kterou od dneška pořádá v pražském kongresovém centru Svaz měst a obcí. Samosprávám nabídne inspiraci i řešení jak města a obce připravit na dobu bez uhlí, jak posílit jejich energetickou soběstačnost či snížit náklady za energie, případně jak mohou energeticky využít odpady. Podle organizátorů nebudou chybět ani informace o legislativních změnách.
 
"Do roku 2033 se naše země zavázala ukončit využívání uhlí. Pro samosprávy to znamená nejen výzvu, ale i šanci stát se hybatelem přechodu na moderní a udržitelné zdroje energie," uvedl v tiskové zprávě ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.

Podle něj se účastníci konference dozví konkrétní řešení, legislativní novinky i praktické inspirace od energetického využití odpadů přes nové technologie vytápění a chlazení až po novinky z novel energetického zákona přezdívané lex OZE III, který upravuje hlavně akumulaci a agregaci elektřiny, nebo lex plyn, který má urychlit povolování výstavby nových paroplynových elektráren.

V letošní první polovině roku zatím ale těžba uhlí v ČR i přes budoucí plánovaný útlum rostla, firmy v tomto období podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí, meziročně o desetinu více. Produkci táhla tradičně hlavně těžba hnědého uhlí, které tvořilo přes 95 procent vytěženého nerostu. V předchozích letech však těžba uhlí zejména kvůli plánovanému odklonu od jeho spalování a přechodu na jiné zdroje klesala. Za loňský rok se meziročně snížila o téměř 17 procent na zhruba 25 milionů tun vytěženého hnědého a černého uhlí.

Energetické firmy v Česku zatím definitivně o odstavování svých uhelných elektráren nerozhodly. Podle expertů se to ovšem dá očekávat v následujících letech.

Stát do budoucna počítá s tím, že český energetický mix postaví na jaderných a obnovitelných zdrojích. Ty bude ale nutné nejprve vybudovat. Do té doby by přechodným hlavním palivem měl být plyn.

