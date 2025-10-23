Dvoudenní konference v Praze bude řešit budoucnost města a obcí bez uhlí
Podle něj se účastníci konference dozví konkrétní řešení, legislativní novinky i praktické inspirace od energetického využití odpadů přes nové technologie vytápění a chlazení až po novinky z novel energetického zákona přezdívané lex OZE III, který upravuje hlavně akumulaci a agregaci elektřiny, nebo lex plyn, který má urychlit povolování výstavby nových paroplynových elektráren.
V letošní první polovině roku zatím ale těžba uhlí v ČR i přes budoucí plánovaný útlum rostla, firmy v tomto období podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí, meziročně o desetinu více. Produkci táhla tradičně hlavně těžba hnědého uhlí, které tvořilo přes 95 procent vytěženého nerostu. V předchozích letech však těžba uhlí zejména kvůli plánovanému odklonu od jeho spalování a přechodu na jiné zdroje klesala. Za loňský rok se meziročně snížila o téměř 17 procent na zhruba 25 milionů tun vytěženého hnědého a černého uhlí.
Energetické firmy v Česku zatím definitivně o odstavování svých uhelných elektráren nerozhodly. Podle expertů se to ovšem dá očekávat v následujících letech.
Stát do budoucna počítá s tím, že český energetický mix postaví na jaderných a obnovitelných zdrojích. Ty bude ale nutné nejprve vybudovat. Do té doby by přechodným hlavním palivem měl být plyn.
