Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují
Situaci vodohospodáři podle ní neustále sledují a společně s hydrobiology vyhodnocují. V tuto chvíli podle ní není vhodné jakkoliv měnit manipulaci na vodním díle. "Zvýšení množství odtékající vody rovněž není doporučeno, neboť by se do řeky dostávalo velké množství biomasy," uvedla mluvčí. Doplnila, že množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je v tuto chvíli jak v nádrži, tak v řece pod nádrží, dostatečné.
V závěru srpna státní podnik upozornil, že kvalita vody v tocích a nádržích na jihovýchodě Moravy se kvůli suchu zhoršuje. Problematický je poměr vypouštěného znečištění a úbytku vody, což v kombinaci s vysokými teplotami může způsobovat nedostatek kyslíku ve vodě.
Především za horkých dní není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Například v první třetině července hasiči provzdušňovali vodu v Rajhradu na Brněnsku u Vojkovického náhonu, kde měli hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.
