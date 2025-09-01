https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dyji-u-novomlynske-nadrze-pokryla-pena-z-biomasy-situaci-vodohospodari-sleduji
Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

1.9.2025 17:41 (ČTK)
Zdroj | Povodí Moravy
Dyji u hráze dolní novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují. Množství kyslíku ve vodě je podle nich aktuálně dostatečné. Na webu Povodí Moravy o tom informovala mluvčí státního podniku Jana Kučerová. V Dyji pod nádrží na konci června uhynulo kvůli nedostatku kyslíku asi 30 tun ryb.
 
Nafoukanou biomasu podle mluvčí tvoří převážně živé, ale i odumřelé sinice. "Odtokem pod segmentem pak kvůli tomu dochází k napěnění vody v řece Dyji a výskytu pěny i níže po toku. Tomuto jevu nelze nijak zabránit," uvedla mluvčí.

Situaci vodohospodáři podle ní neustále sledují a společně s hydrobiology vyhodnocují. V tuto chvíli podle ní není vhodné jakkoliv měnit manipulaci na vodním díle. "Zvýšení množství odtékající vody rovněž není doporučeno, neboť by se do řeky dostávalo velké množství biomasy," uvedla mluvčí. Doplnila, že množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je v tuto chvíli jak v nádrži, tak v řece pod nádrží, dostatečné.

V závěru srpna státní podnik upozornil, že kvalita vody v tocích a nádržích na jihovýchodě Moravy se kvůli suchu zhoršuje. Problematický je poměr vypouštěného znečištění a úbytku vody, což v kombinaci s vysokými teplotami může způsobovat nedostatek kyslíku ve vodě.

Především za horkých dní není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Například v první třetině července hasiči provzdušňovali vodu v Rajhradu na Brněnsku u Vojkovického náhonu, kde měli hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.

