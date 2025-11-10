https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ecb-poprve-potrestala-banku-za-pristup-ke-zmenam-klimatu-pokutu-dostala-abanca
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
ECB poprvé potrestala banku za přístup ke změnám klimatu, pokutu dostala Abanca

10.11.2025 19:31 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Evropská centrální banka (ECB) poprvé potrestala finanční ústav za jeho přístup ke klimatickým změnám. Španělské bance Abanca Corporación Bancaria vyměřila pokutu 187 650 eur (4,6 milionu Kč) za řízení rizik souvisejících právě se změnami klimatu, uvedla dnes agentura Bloomberg.
 
ECB tlačí na finanční sektor, aby se připravil na dopady oteplování planety. Pokuta pro finanční ústav Abanca je za dočasné nedodržení požadavku na provedení takzvaného posouzení významnosti klimatických a environmentálních rizik, uvedla ECB. Španělská banka může rozhodnutí napadnout u Soudního dvora Evropské unie.

"To zpoždění nastalo při zavádění nových předpisů a nesouvisí s naším závazkem k udržitelnosti,“ uvedla Abanca v odpovědi na dotaz Bloombergu. "Pokuta souvisí s chybou ve zprávě z roku 2023 o postupu při posuzování rizik portfolia," dodala.

ECB vyniká mezi světovými orgány dohledu tím, jak důrazně tlačí na banky, aby se připravily na ztráty z úvěrů způsobené extrémním počasím nebo na riziko bankrotu klientů v důsledku přísnějších vládních postupů v boji proti změnám klimatu. Pokuta rovněž zdůrazňuje, jak se centrální banka drží přístupu, který i někteří z jejích vlastních úředníků při vykonávání dohledu nad odvětvím označují za dotěrný.

Pokuta má podobu takzvaného pravidelného penále, které je částečně určeno tím, jak dlouho po uplynutí lhůty k pochybením došlo. ECB uvedla, že Abanca v roce 2024 neplnila požadavek na posouzení významnosti rizik po dobu 65 dnů.

"ECB nezpochybňuje závazek banky k udržitelnosti, ani podporu, kterou poskytujeme našim klientům při přechodu na dekarbonizaci a snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí,“ uvedla Abanca.

Evropská centrální banka už dříve oznámila, že kvůli klimatickým rizikům čelí takovým sankcím několik bankovních ústavů. V dnešním sdělení ale ECB neupřesnila, jaký bude výsledek pro ostatní banky.

Pražská EVVOluce

