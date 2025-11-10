ECB poprvé potrestala banku za přístup ke změnám klimatu, pokutu dostala Abanca
"To zpoždění nastalo při zavádění nových předpisů a nesouvisí s naším závazkem k udržitelnosti,“ uvedla Abanca v odpovědi na dotaz Bloombergu. "Pokuta souvisí s chybou ve zprávě z roku 2023 o postupu při posuzování rizik portfolia," dodala.
ECB vyniká mezi světovými orgány dohledu tím, jak důrazně tlačí na banky, aby se připravily na ztráty z úvěrů způsobené extrémním počasím nebo na riziko bankrotu klientů v důsledku přísnějších vládních postupů v boji proti změnám klimatu. Pokuta rovněž zdůrazňuje, jak se centrální banka drží přístupu, který i někteří z jejích vlastních úředníků při vykonávání dohledu nad odvětvím označují za dotěrný.
Pokuta má podobu takzvaného pravidelného penále, které je částečně určeno tím, jak dlouho po uplynutí lhůty k pochybením došlo. ECB uvedla, že Abanca v roce 2024 neplnila požadavek na posouzení významnosti rizik po dobu 65 dnů.
"ECB nezpochybňuje závazek banky k udržitelnosti, ani podporu, kterou poskytujeme našim klientům při přechodu na dekarbonizaci a snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí,“ uvedla Abanca.
Evropská centrální banka už dříve oznámila, že kvůli klimatickým rizikům čelí takovým sankcím několik bankovních ústavů. V dnešním sdělení ale ECB neupřesnila, jaký bude výsledek pro ostatní banky.
