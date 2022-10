EEA: Aktuálně plánovaná opatření EU nedovedou k emisnímu cíli pro rok 2030

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Emise skleníkových plynů v Evropské unii by při zavedení aktuálně plánovaných klimatických opatření byly do konce dekády o 41 procent nižší než v roce 1990, naznačují podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) projekce členských zemí. EU by tak zaostala za svým cílem, kterým je 55procentní pokles. Pro jeho dosažení je podle EEA nutné v následujících letech snižovat emise oxidu uhličitého zhruba dvojnásobným tempem oproti průměru uplynulých tří dekád.

Unijní agentura v publikované analýze vychází z předběžných dat nahlášených státy sedmadvacítky. Z těch prý vyplývá, že po prudkém poklesu emisí v roce 2020, který byl spojený s nástupem pandemie covidu-19, loni produkce skleníkových plynů meziročně narostla o pět procent. Emise zároveň zůstaly nižší než v roce 2019.

Unie podle EEA splnila své emisní a energetické ambice pro rok 2020, k dosažení cíle vytyčeného pro rok 2030 ale nesměřuje. "Projekce naznačují, že dodatečné strategie a opatření plánované napříč EU-27 povedou k čistému poklesu emisí o 41 procent do roku 2030. Pro dosažení cíle na úrovni 55 procent bude potřeba zavést další strategie a opatření ve všech sektorech," uvádí nová zpráva.

EEA odhaduje, že loni byly emise EU o 29 procent pod úrovní součtu z roku 1990. Aby sedmadvacítka splnila svůj cíl pro tuto dekádu, musely by podle agentury emise oxidu uhličitého v následujících letech klesat průměrně o 134 megatun ročně. To je sice o něco méně než pokles dosažený mezi lety 2018 a 2019, ovšem více než dvojnásobek průměrného meziročního rozdílu v období 1990 až 2020.

Evropská komise ve snaze dovést EU k uvedenému emisnímu cíli vypracovala sadu návrhů známou pod názvem Fit for 55, jehož jednotlivé části jsou nyní v různých fázích unijního legislativního procesu. V tiskové zprávě dnes uvedla, že sedmadvacítka "obecně zůstává na dobré cestě k dosažení svých klimatických cílů, je ovšem třeba urychleně konat".

Kroky EU jsou součástí snahy udržet globální nárůst teplot pod dvoustupňovým oteplením, k níž se svět přihlásil v roce 2015. V Evropě už je nicméně tato míra oteplení oproti předindustriálním časům realitou, uvádí EEA, podle níž byly v uplynulém roce dopady klimatické změny zřetelnější než kdy dříve. "Vážné sucho, nedostatek vody, záplavy a rekordní teploty znovu podtrhly potenciálně zničující projevy klimatické změny," píše agentura v úvodu zprávy.

