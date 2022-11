Egypt plánuje jednu z největších větrných farem za 11 miliard USD

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Egypt plánuje zahájit v roce 2024 stavbu jedné z největších větrných farem na světě, která by mohla dodávat elektřinu také do Evropy a Saúdské Arábie. Hodnota projektu činí 11 miliard USD (261,7 miliardy Kč), uvedla agentura Bloomberg.

Za projektem stojí konsorcium zahrnující společnosti Masdar z Abú Zabí a egyptské Infinity a Hassan Allam Utilities. Větrná farma o instalovaném výkonu deset gigawattů má stát na pevnině a dokončena by měla být do roku 2030. Konsorcium očekává, že letos získá pozemky pro projekt. V úvahu připadají dvě lokality v egyptské oblasti zvané Západní poušť, což je část Sahary západně od Nilu.

Stejná skupina firem pracuje také na egyptském zařízení na výrobu zeleného vodíku. To by mělo být schopno do roku 2030 produkovat 480.000 tun zeleného vodíku ročně. Přibližně 80 procent obou projektů bude financováno prostřednictvím dluhu, zbytek z vlastního kapitálu.

Elektřinu z větrné farmy má nakupovat egyptská vláda. Část této elektřiny by pak mohla být vyvážena prostřednictvím existujících nebo plánovaných kabelů do Evropy, Saúdské Arábie, Súdánu a Libye.

reklama