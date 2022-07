Evropská komise chce na podzim přijmout nová přísná pravidla pro baterie do elektromobilů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise plánuje na podzim přijmout nové nařízení o automobilových bateriích. Bude obsahovat velmi přísná pravidla pro jejich výrobu, získávání surovin pro ně a také recyklaci. Každá baterie by měla mít certifikát, který bude tyto údaje obsahovat. Po setkání s představiteli vysokých škol a zástupci Škody Auto to uvedl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

V rámci evropské bateriové aliance, která vznikla v roce 2017, bylo podle Šefčoviče alokováno 130 miliard eur, vytvořeno 110 projektů a 30 tzv. gigafabrik. Podle něj jsou hlavními problémy zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků, zvyšování účinnosti lithia a zefektivnění recyklace baterií.

Zástupci automobilky Škoda Auto a představitelé čtyř vysokých škol podepsali memorandum o porozumění v rozvoji vzájemné spolupráce na výzkumných projektech o životním cyklu baterií. Memorandum je součástí snahy o vybudování a umístění továrny na bateriové články do elektromobilů na území ČR. Česko je jedním z uchazečů o vybudování nové továrny pro výrobu baterií pro koncern Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto. Ta bude podle člena představenstva Martina Jahna v roce 2035 plně připravená přejít na výrobu elektromobilů.

Místo pro gigafactory nabízí například Plzeňský kraj, který počítá s výstavbou strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně (SPP) na 400hektarovém letišti. Český stát by podle návrhu usnesení vložil do přípravy území devět miliard korun, přičemž demolice budov na letišti mají začít ještě letos. Park by měl být připravený pro strategického investora do roku 2027. Skupina ČEZ pak počítá s přípravou projektu továrny na výrobu baterií na místě elektrárny Prunéřov I u Chomutova.

Automobilka Volkswagen plánuje do nové továrny na baterie investovat až 120 miliard korun a chce zaměstnat až 4500 lidí. Vedle ČR jsou údajně ve hře další dvě lokality, například v Polsku. Koncern bude baterie vyrábět i v dalších závodech v Německu, Švédsku nebo ve Španělsku.

reklama