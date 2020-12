Ekologické chovy prasat se nestihnou oplotit, budou muset skončit, obavá se svaz ekofarmářů Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Biofarma Sasov Negativně se to může dotknout také chovů přeštického černostrakatého prasete. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ekologické chovy prasat čelí problémům, mnohé z nich budou muset zavřít, obává se PRO-BIO Svaz ekologických podnikatelů. Na vině je podle nich novela vyhlášky, podle které se musí od příštího roku všechny chovy dvojitě oplotit. Na řadě míst to nebude možné, navíc to bude drahé. Novela se neprojednala s odbornou veřejností, uvádí manažerka svazu Kateřina Urbánková. Negativně se to může dotknout také chovů přeštického černostrakatého prasete, dodala. Podle ministerstva zemědělství se vyhláška schválila transparentně a obvykle, chovatelé měli dost času se na změny připravit. Do konce letošního roku musí být všechny chovy prasat podle zpřísněné legislativy oplocené. Venkovní výběhy budou muset mít dvojitou bariéru a všechny stavby určené k chovu prasat i pomocné stavby, kde chovatelé skladují krmivo nebo stelivo pro prasata, musí být chráněné trvalým oplocením. Důvodem zpřísnění je dlouhodobé riziko přenosu afrického moru prasat. Za neoplocení chovu hrozí fyzické osobě pokuta do 20 000 korun, právnickým a podnikajícím osobám do 300.000 Kč, informovali v listopadu veterináři. "Nikdo nepochybuje o tom, že africký mor prasat je velkou hrozbou a rozhodně nechceme rozporovat, že musíme ochránit tuzemské chovy před touto nemocí. Problém je ale to, že příslušná vyhláška nebere v potaz realitu ekologických chovů ani nedává dostatečný časový prostor pro realizaci opatření, která mohou být navíc extrémně finančně náročná. Tato novela totiž evidentně vůbec s ekologickými způsoby chovu prasat nepočítá," argumentuje Urbánková. Podle ní stát se svazem věc nekonzultoval, chovatelé tak nebudou mít čas se na změny připravit. Novinku kritizuje také předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. "Myslím si, že o tom sedláci vůbec ještě nevědí, dozvěděli jsme se to teďka, ten termín je naprosto nezvládnutelný. Rozhodně to není tak, že máme hned připravené věci k oplocení, bez ohledu na povolení a domluvu se sousedy," řekl ČTK. V ČR je podle svazu 53 ekologických chovů, v mnoha z nich je pak jediné české původní plemeno prasete, přeštické černostrakaté. "Nejsme schopni během jednoho měsíce ze svých vlastních zdrojů navíc za koronavirové krize vybudovat vše, co nám vyhláška ukládá. Podle stávajícího výkladu bychom museli buďto zavřít prasata do stáje a dívat se jak trpí, protože biostáje nejsou technologicky vybavené a nebo je odvést na porážku," dodal zástupce Biofarmy Sasov, kde se prasata chovají. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že novela vyhláška byla v připomínkovém řízení loni v říjnu a v listopadu, zástupci nevládních organizací podle něj měli možnost se k tématu vyjádřit. "Také není pravda, že by chovatelé neměli dostatek času se změnám přizpůsobit. Novela vyhlášky vstoupila v platnost 15. března 2020, přičemž účinnost částí týkajících se zabezpečení chovů prasat byla stanovena až na 1. ledna 2021. Chovatelé tak měli dostatek času se přizpůsobit upraveným podmínkám," dodal. Zavlečení nákazy do chovu by mělo negativní dopad na všechny chovatele prasat v ČR. Ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal řekl ČTK v listopadu, že pevně věří, že u venkovních výběhů všichni chovatelé bariéry měli dříve. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Biopotravinou roku je sušené hovězí z farmy Mitrovský dvůr Proč se v Praze pasou ovce, kozy a krávy? Správa NP Podyjí: Zemědělci hospodaří přívětivěji, je to znát

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.