Ekologické irganizace: EU by měla mít na klimatické konferenci OSN vyšší ambice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vyšší celkový cíl Evropské unie ve snižování emisí do roku 2030, stanovení cíle snižování emisí pro rok 2035 nebo klimatická neutralita EU do roku 2040, k takovým cílům vyzývají ekologičtí aktivisté Česko i EU v otevřeném dopise , který v pondělí poslali ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). EU by je podle nich měla přijmout v souvislosti s konferencí OSN o klimatu COP28, která se bude konat na přelomu listopadu a prosince v Dubaji. EU bude přijímat svou pozici ke konferenci 16. října na zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI), kde bude Česko zastupovat právě Hladík. Dnes o tom informovali zástupci Klimatické koalice a Greenpeace.

"Je důležité, aby se nyní, v roce rekordních extrémních veder a geopolitických změn Evropská unie na klimatické konferenci COP28 ujala role lídra mezi zeměmi Globálního Severu a prosazovala ambiciózní cíle a politiky na globální úrovni tak, aby se co nejdřív dosáhlo spravedlivého konce spalování fosilních paliv, které je hlavní příčinou klimatické krize. Jen tak je možné nepřekročit hranici globálního oteplení o 1,5 stupňů Celsia,“ řekla vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurová. K přijetí ambiciózních cílů může podle ní přispět i Hladík.

Celkový cíl EU ve snižování emisí do roku 2030 by se podle aktivistů měl zvýšit přinejmenším na 65 procent v porovnání s rokem 1990. EU podle nich zároveň potřebuje stanovit cíl snižování emisí pro rok 2035 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040. Stávající závazky počítají se snížením emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990 a klimatickou neutralitou do roku 2050.

Ekologičtí aktivisté zároveň požadují, aby EU podpořila přijetí celosvětového závazku k odchodu od fosilních paliv. Chtějí, aby země EU navýšily financování klimatických opatření v rozvojových zemích především tím, že zdvojnásobí příspěvky do Zeleného klimatického fondu pro období od roku 2024 do roku 2027. Zvýšit by se měla podle nich i globální kapacita pro výstavbu zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

"Opatření v oblasti ochrany klimatu budou vždy nedostatečná v případě, že umožníme znečišťovatelům, zejména zástupcům fosilního průmyslu, aby ochraně klimatu bránili. Potřebujeme striktní vymezení odpovědnosti UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu), které by poskytlo vodítko pro účast a zapojení zástupců mimovládních organizací, a poskytlo definici toho, co představuje střet zájmů,“ uvedli aktivisté v dopise.

Svými požadavky reagují i na zprávu OSN ze začátku září. Ta uvádí, že současné tempo snižování emisí nestačí na to, aby se podařilo dodržet cíl omezit globální oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia do konce století.

Otevřený dopis zaslali i dalším ministrům životního prostředí zemí EU, evropskému komisaři pro klima a místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro Zelenou dohodou pro Evropu. Jedná se o celoevropskou iniciativu sítě nevládních organizací zabývajících se ochranou klimatu Climate Action Network Europe.

reklama