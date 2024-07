Ekologické organizace poukazují na překračování emisního limitu v Počeradech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekologické organizace v čele s Hnutím DUHA poukazují na to, že uhelná elektrárna Počerady na Lounsku porušuje zákon. Podle nich překračuje emisní limity pro rtuť, přičemž výjimka elektrárně skončila na konci června. Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie, pod niž elektrárna patří, ale ČTK řekla, že krajský úřad Ústeckého kraje vyhověl žádosti o prodloužení platnosti výjimky.Ekologické organizace nicméně argumentují tím, že se tak stalo zatím nepravomocně, protože se místní spolky a nevládní organizace z důvodu nezákonnosti rozhodnutí a významného negativního vlivu na životní prostředí a zdraví odvolaly. Ministerstvo životního prostředí o odvolání zatím nerozhodlo.

"Provozovatel v minulosti opakovaně tvrdil, že dosáhnout emisního limitu bez instalace nových filtrů, je nemožné," stojí v tiskové zprávě, kterou dnes ekologické organizace zaslaly ČTK. Připomněly, že elektrárna žádá o prodloužení výjimky do roku 2027. "Pokud tedy elektrárna nějakým zázrakem nesplnila emisní limit, porušuje podmínky integrovaného povolení, že na dvou blocích do 1. července dosáhne zákonného limitu nebo zastaví provoz," míní organizace. Dodaly, že kvůli tomu podávají podnět na Českou inspekci životního prostředí. Podle nich je chování provozovatele skandální a rozhodně by neměl dostat další výjimku, o kterou žádá.

Skupina Sev.en Česká energie, jak připomněla její mluvčí, pracuje na splnění ekologických limitů na všech výrobních blocích. "Protože se však jedná o složitý a unikátní technologický proces, požádali jsme v dostatečném předstihu o prodloužení platnosti výjimky. Krajský úřad Ústeckého kraje uznal naše argumenty a výjimku nám prodloužil," řekla. "Má-li někdo obavu o kvalitu ovzduší, rozhodně není na místě. Rozptylová studie, kterou jsme přikládali k žádosti o výjimku, jasně dokazuje, že výjimka má na životní prostředí zanedbatelný či dokonce neměřitelný dopad," dodala.

reklama