Ekologické organizace: Tykač odstavením elektráren straší, síť to zvládne

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač se výroky o uzavření uhelných elektráren snaží vyděsit politiky a získat peníze za to, že elektrárny nezavře, uvedla čtveřice ekologických organizací. Vzhledem k poklesu cen emisních povolenek podle nich rychlý krach uhelných zdrojů nehrozí. Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že Tykač zvažuje zavřít na jaře 2025 dva uhelné lomy a elektrárny Počerady a Chvaletice. Mluvčí společnosti Sev.en Energy na dotaz ČTK odmítla, že by firma od státu žádala veřejnou podporu.

Ekologické organizace Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Greenpeace ČR poukazují na vyjádření těžební firmy Sokolovská uhelná a energetické společnosti ČEZ, které natolik urychlené uzavírání uhelných elektráren a dolů neplánují. Z toho podle aktivistů vyplývá, že situace není tak krizová, jak ji Tykač prezentuje. "Vyjádření ostatních provozovatelů uhelných elektráren jej však usvědčují z přehánění a snahy jen získat další peníze od nás všech," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová ČTK řekla, že předpokládaná cena elektřiny od roku 2025 kvůli dovozu plynu a ceně emisních povolenek nepokryje náklady elektráren. "Pokud se situace nezmění, hrozí již v příštím roce uzavření obou našich elektráren Počerady a Chvaletice," dodala. Sev.en Energy podle mluvčí o riziku informovala ministra průmyslu a obchodu i předsedu vlády. "Přitom jsme explicitně vyloučili jakékoliv požadavky na veřejnou podporu ze strany státu," zdůraznila Sáričková Benešová.

Ekologické organizace uvádějí, že uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích jsou zastaralé a neefektivní, a jejich uzavření by energetická soustava zvládla. Je ale třeba zejména zásadně zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů, uvedl Koželouh.

O tom, že by Česko odstavení dvojice Tykačových uhelných elektráren zvládlo, hovořil o víkendu také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). "My jsme schopni to zvládnout, ale co chybí, je výkonová rezerva," uvedl ministr v debatě České televize. Pokud by se například kvůli údržbě musel odstavit blok v jaderné elektrárně, muselo by se podle Síkely velké množství elektřiny dovážet. K oznámení Tykače poznamenal, že se dalo očekávat. Do poloviny roku 2025 plánuje Síkela připravit zákon, který zajistí řízený odchod od uhlí v energetice do roku 2033.

Tykač podle ekologických organizací, narozdíl od společnosti ČEZ a dalších firem, nevyužil čas, který mu daly úřady v emisní výjimce a nenainstaloval potřebné filtrační technologie ve svých elektrárnách. U dvou kotlů mu přitom výjimka končí letos v červnu, u dalšího na konci roku a u dvou zbývajících kotlů v roce 2025.

Sev.en Energy uvádí, že do ekologizace a rozvoje svých zdrojů v poslední dekádě investovala přes deset miliard korun. Podle mluvčí tak firma učinila bez nároků na dotace či státní rozpočet.

reklama