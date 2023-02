Ekologické organizace žádají vládu o nový přístup k energiím, důraz kladou na zelené zdroje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česká vláda by měla přistoupit k tvorbě energetické politiky státu novým způsobem, vyzvaly ekologické organizace. Stát by se podle nich měl soustředit na inovace a vytvoření kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Neměl by se naopak fixovat na jaderné zdroje.

"Fungující energetická politika pro ČR musí být založena na změně zažitých schémat, kdy se elektřina vyrábí v několika velkých elektrárnách a všichni ostatní ji odebírají a platí. Trh se musí otevřít inovacím, jako je sdílení čisté lokální elektřiny i novým drobným výrobců od obcí, přes malé firmy až po jednotlivé domácnosti," řekl Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu ČTK shání.

Důraz aktivisté kladou hlavně na otevření trhu nových řešení a zajištění kapacit pro obnovitelné zdroje energie. Podle nich je rozvoj přínosný i pro konkurenceschopnost tuzemských podnikatelů a energetickou bezpečnost státu. Ten by se podle nich zároveň naopak neměl tolik fixovat na jaderné zdroje, které jsou podle ekologů drahé a problematické. Zároveň požadují odklon od uhlí a také omezení závislosti na ruských fosilních zdrojích.

Zároveň chtějí do energetické transformace více zapojit všechny sociální skupiny, čímž by se podle nich měly omezit negativní sociální dopady. "Tedy zpřístupnit zejména programy na zateplování domů a instalaci solárních panelů i nízkopříjmových domácnostem a poskytnout jim energetickém poradenství v terénu," podotkl Koželouh.

Ekologické organizace, mezi nimiž jsou vedle Hnutí Duha také Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, organizace Calla a Změna k lepšímu, v této souvislosti zaslaly vládě otevřený dopis, ve které ji vyzvaly ke změně přístupu.

Nové teze energetické koncepce státu v současnosti připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Vláda před rokem ve svém programovém prohlášení uvedla, že budoucnost české energetiky vidí v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Jedním z hlavních cílů vlády v energetice byla obnova fotovoltaiky. Odklon od uhlí chce podle prohlášení vláda stihnout nejpozději do roku 2033.

