Ekologové: ČR musí při snižování emisí přidat, návrh EK k tomu pomůže

Česko musí při omezování emisí skleníkových plynů přidat a rychleji se zbavovat své závislosti na fosilních palivech. Zejména pak posílením obnovitelných zdrojů energie. V reakci na doporučení Evropské komise (EK) ke snižování emisí to uvedly tuzemské ekologické organizace. Podle komise by si EU měla stanovit za cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Podle ekologických aktivistů je to pro ČR příležitost k rychlejšímu zajištění energetické bezpečnosti.

"Česko se potýká se závislostí na fosilních palivech, které zatěžují nejen životní prostředí, ale také peněženky občanů a rozpočty obcí a firem," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh. Nový návrh EK je podle podle něj pro ČR příležitostí k řešení problému. "Zároveň však nesmíme zaostat v řešení do roku 2030 a zvýšit si cíl v případě obnovitelných zdrojů na minimálně 33 procent," dodal. V současnosti je podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energií v ČR kolem 18 procent.

Podle sdružení Calla by Česko mělo konec spalování fosilních paliv při pokrytí energetických potřeb řešit daleko rychleji a důrazněji. Energetický konzultant sdružení Edvard Sequens v této souvislosti kritizuje zejména podle něj přílišný důraz státu na výstavbu jaderných reaktorů. "Každá koruna utracená jadernými snílky nám bude chybět," podotkl.

Kateřina Kolouchová z portálu Fakta o klimatu připomněla, že stát v současnosti reviduje strategické dokumenty, které budou definovat klimatickou politiku Česka v příštích letech. "Je otázkou, zda budou dostatečně ambiciózní, aby Česko odpovídajícím podílem přispělo k udržení globálního oteplení pod 1,5 stupně oproti předindustriálnímu období," uvedla. Zdůraznila, že průběžné cíle pro snižování emisí jsou důležité, ale klíčové jsou reálné kroky.

Centrum pro dopravu a energetiku považuje cíle navržené komisí za nejefektivnější cestu k zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti Evropy na dovozu fosilních paliv, řekl jeho expert Štěpán Vizi. "Z našich dat vyplývá, že přínosy rychlého snižování emisí jsou pro celou Evropu výrazně vyšší než potřebné náklady. Odkládání klimatických opatření naopak může celou transformaci prodražit," uvedl.

Podle vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurové jsou naopak cíle EK stále nízké. "Je jasné, že EU nedosáhne svých cílů bez ukončení těžby a spalování uhlí, ropy a plynu. Místo potřebného cíle nulových emisí však Evropská komise předložila do roku 2040 cíl, který snížení emisí skrývá za pochybnou technologií zachycování a ukládání emisí uhlíku, pomocí které má znečištění zázračně zmizet," dodala.

Devadesátiprocentní snížení emisí je celoevropský cíl, každá země může mít vlastní cíl jiný. Podle informací ČTK je nynější český postoj, pokud jde o tyto cíle, spíše realističtější a ČR zmiňuje spíše cíl 75 až 80 procent.

