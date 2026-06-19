https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-jmenovani-straky-do-cela-cizp-muze-oslabit-ochranu-ceske-prirody
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ekologové: Jmenování Straky do čela ČIŽP může oslabit ochranu české přírody

19.6.2026 01:53 (ČTK)
Diskuse: 8
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Oslabení ochrany české přírody a oslabení nezávislosti a akceschopnosti instituce může podle ekologických organizací Hnutí DUHA a Greenpeace ČR přinést jmenování Pavla Straky do čela České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ekologové to uvedli v komentářích, které má ČTK k dispozici. Podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Straku do funkce jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
 
Vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican označil Strakovo jmenování za nešťastné, s ohledem na jeho podporu a sponzoring Motoristů ve sněmovních volbách.

"Naplňují se tak naše obavy o ochranu životního prostředí, které vyjadřujeme od samotného nástupu Motoristů na ministerstvo životního prostředí. Obáváme se, že nový šéf inspekce životního prostředí Straka dále oslabí ochranu české přírody," uvedl Bican.

Podle Hnutí DUHA je ČIŽP klíčová instituce, která hájí ochranu přírody v kritických okamžicích porušování zákonů. Měla by proto být odvážná, nezávislá a odborně vedená. "Jmenování realitního podnikatele a sponzora Motoristů bez adekvátních zkušeností a odbornosti do jejího čela může způsobit oslabení její nezávislosti a akceschopnosti. Bohužel nejde o ojedinělý případ. Pozice v resortu životního prostředí obsazují Motoristé svými lidmi a kvalifikaci nahrazuje loajalita či sponzoring," uvedla organizace prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové.

Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče ze šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo. Z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.

ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

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Všechny komentáře (8)
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ss

smějící se bestie

19.6.2026 05:21
No, ale také nemusí, že !
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

19.6.2026 05:43
Když ječí Hnutí DUHA a Greenpeace, tak to je signál, že by to mohla být dobrá volba.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.6.2026 06:14 Reaguje na Vladimír Hošek
Tak jest.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.6.2026 06:59 Reaguje na Vladimír Hošek
Ochranu přírody -CIŽP má vést věrný straník a podnikatel bez jakéhokoliv ekologického vzdělání?
Víte, jak vypadala ČSSR když tyhle funkce zastávali komunisti?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.6.2026 06:57
prostě jsme si sami spáchali nový rok 1948, nastupuje nová totalita. Jak se vyjádřil naq ČT24 ekonom Rusnok. Funkce se dávají za stranickou knížku a nikoho nezajímá odbornoust kandidáta.
Macinka před volbama tvrdil, že poteče zelená krev. Já se obávám, že i dalších barev, země začíná krvácet ze všech možných otvorů.
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TS

Tonda Selektoda

19.6.2026 06:59
Tvrzení těch „ekologů“ z uvedených politických neziskovek jen potvrzuje, že jmenovaný ještě nemá současnou eko-scénou propláchnutý mozek a není kamarádem, ani členem některého z eko-spolků. Přejme mu, ať se mu v nové řídicí funkci daří, ku prospěchu nás všech!
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PH

Pavel Hanzl

19.6.2026 07:08 Reaguje na Tonda Selektoda
Fakt si myslíte, že jedinec, který o ekologii neví vůbec nic, má být ředitel ČIŽP?
Byl byste rád, kdyby vás léčil lékař, který neví nic o medicíně, nebo vám spravoval auto stejně kvalifikovaný mechanik?
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PH

Pavel Hanzl

19.6.2026 07:05
V časopisu National Geographic vyšel někdy kolem roku 1984 článek, kde se uvádí že Severní Čechy jsou největší totálně zdevastované území NA SVĚTĚ!!!

"Zprávy říkají, že celé Československo bylo za socialismu někdy označováno jako „nejznečištěnější země světa“ či „odpadkový koš planety“, přičemž severní Čechy (část tzv. Black Triangle) byly často uváděny jako epicentrum."AI
Tahle vláda si bere z komunistické minulosti vzor a to, co páchá na ŽP, je přímo důkazem. To se máme na co těšit ( a příroda násobně).
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