Ekologové: Jmenování Straky do čela ČIŽP může oslabit ochranu české přírody
"Naplňují se tak naše obavy o ochranu životního prostředí, které vyjadřujeme od samotného nástupu Motoristů na ministerstvo životního prostředí. Obáváme se, že nový šéf inspekce životního prostředí Straka dále oslabí ochranu české přírody," uvedl Bican.
Podle Hnutí DUHA je ČIŽP klíčová instituce, která hájí ochranu přírody v kritických okamžicích porušování zákonů. Měla by proto být odvážná, nezávislá a odborně vedená. "Jmenování realitního podnikatele a sponzora Motoristů bez adekvátních zkušeností a odbornosti do jejího čela může způsobit oslabení její nezávislosti a akceschopnosti. Bohužel nejde o ojedinělý případ. Pozice v resortu životního prostředí obsazují Motoristé svými lidmi a kvalifikaci nahrazuje loajalita či sponzoring," uvedla organizace prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové.
Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče ze šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo. Z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.
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Všechny komentáře (8)
smějící se bestie19.6.2026 05:21
Vladimír Hošek19.6.2026 05:43
smějící se bestie19.6.2026 06:14 Reaguje na Vladimír Hošek
Pavel Hanzl19.6.2026 06:59 Reaguje na Vladimír Hošek
Víte, jak vypadala ČSSR když tyhle funkce zastávali komunisti?
Pavel Hanzl19.6.2026 06:57
Macinka před volbama tvrdil, že poteče zelená krev. Já se obávám, že i dalších barev, země začíná krvácet ze všech možných otvorů.
Tonda Selektoda19.6.2026 06:59
Pavel Hanzl19.6.2026 07:08 Reaguje na Tonda Selektoda
Byl byste rád, kdyby vás léčil lékař, který neví nic o medicíně, nebo vám spravoval auto stejně kvalifikovaný mechanik?
Pavel Hanzl19.6.2026 07:05
"Zprávy říkají, že celé Československo bylo za socialismu někdy označováno jako „nejznečištěnější země světa“ či „odpadkový koš planety“, přičemž severní Čechy (část tzv. Black Triangle) byly často uváděny jako epicentrum."AI
Tahle vláda si bere z komunistické minulosti vzor a to, co páchá na ŽP, je přímo důkazem. To se máme na co těšit ( a příroda násobně).