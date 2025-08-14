https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-ledvice-a-pocerady-vypusti-po-dohode-na-limitech-o-pul-tuny-min-rtuti
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologické organizace: Ledvice a Počerady vypustí po dohodě na limitech o půl tuny míň rtuti

14.8.2025 19:01 (ČTK)
Elektrárna Ledvice
Elektrárna Ledvice
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ryekatcher / Flickr
Uhelné elektrárny Ledvice a Počerady na severu Čech vypustí do životního prostředí díky dohodě na limitech o půl tuny méně rtuti. Spočítali to ekologové a pracovníci nevládních organizací, kteří nižší emisní stropy prosazovali. Elektrárny instalovaly filtry a další technologie na snížení emisí.
 
Snížení limitů, zkrácení výjimek a emisní stropy prosadily organizace i u dalších zařízení. U Počerad a Ledvic spočítali odborníci z těchto organizací rozdíl mezi původním návrhem provozovatelů elektráren ohledně emisí rtuti a nakonec schváleným limitem. Úspora je 532 kilogramů toxické rtuti, která se nedostane do přírody, řekl ČTK Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

U Počerad na Lounsku, provozovanou společnosti Sev.en Česká energie, krajský úřad stanovil maximální celkový objem vypouštěných emisí do ukončení provozu elektrárny. Snížení oproti původnímu návrhu je o 30 procent. Elekrárna Ledvice na Teplicku, kterou vlastní ČEZ, požadovala výjimku do konce příštího roku, má ji do června 2026, což sníží podle ekologů množství vypuštěné rtuti o 156 kilogramů. "Důležité také je, že v uvedených případech došlo nakonec ke shodě na řešení mezi nevládními organizacemi a provozovatelem," uvedli ve společné tiskové zprávě zástupci Greenpeace ČR, Frank Bolt a Hnutí Duha.

U elektrárny Chvaletice na Pardubicku se požadovaná výjimka zkrátila z osmi let na šest, a to do 18. srpna. 2027. Výjimkou se v minulosti opakovaně zabývaly soudy. "Jakákoliv výjimka musí být řádně odůvodněná a nesmí vést k nepřiměřenému ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. Úspěch v případech Počerad a Ledvic navíc ukazuje, že tento právní rámec funguje velmi efektivně, pokud občanské organizace dokáží aktivně využívat všech dostupných zákonných prostředků," uvedla Eliška Beranová z Frank Bolt Society. Úplné odstranění zdravotních rizik a ochrana klimatu vyžadují úplné odstavení uhelných elektráren, dodal Koželouh.

Energetická skupina ČEZ bude rozhodovat o odstavování svých uhelných elektráren z roku na rok. Klíčový pro ni bude vývoj cen na burze a cen emisních povolenek. Akcionářům to v červnu na valné hromadě ČEZ řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Podle současného vývoje lze podle něj odhadovat, že výroba elektřiny z uhlí přestane vycházet kolem roku 2028. Tento odhad se ale podle něj může ještě kdykoliv změnit. O přesném harmonogramu utlumování produkce z uhlí však společnost podle Cyraniho dosud nerozhodla, přičemž to podle něj nelze očekávat ani v nejbližší době.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Elektrárna Chvaletice Foto: Depositphotos Ústavní soud odmítl stížnost spolku, který bojoval proti emisní výjimce pro Chvaletice Žena držící se na ulici za nos Foto: Depositphotos Strakonické firmě Sage by úřady mohly zpřísnit emisní limity kvůli zápachu Kouřící komín na rodinném domě Foto: Depositphotos Kotlíkové dotace pomohly nahradit přes 132.000 starých neekologických kotlů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 66

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 11

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 27
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist