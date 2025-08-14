Ekologické organizace: Ledvice a Počerady vypustí po dohodě na limitech o půl tuny míň rtuti
U Počerad na Lounsku, provozovanou společnosti Sev.en Česká energie, krajský úřad stanovil maximální celkový objem vypouštěných emisí do ukončení provozu elektrárny. Snížení oproti původnímu návrhu je o 30 procent. Elekrárna Ledvice na Teplicku, kterou vlastní ČEZ, požadovala výjimku do konce příštího roku, má ji do června 2026, což sníží podle ekologů množství vypuštěné rtuti o 156 kilogramů. "Důležité také je, že v uvedených případech došlo nakonec ke shodě na řešení mezi nevládními organizacemi a provozovatelem," uvedli ve společné tiskové zprávě zástupci Greenpeace ČR, Frank Bolt a Hnutí Duha.
U elektrárny Chvaletice na Pardubicku se požadovaná výjimka zkrátila z osmi let na šest, a to do 18. srpna. 2027. Výjimkou se v minulosti opakovaně zabývaly soudy. "Jakákoliv výjimka musí být řádně odůvodněná a nesmí vést k nepřiměřenému ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. Úspěch v případech Počerad a Ledvic navíc ukazuje, že tento právní rámec funguje velmi efektivně, pokud občanské organizace dokáží aktivně využívat všech dostupných zákonných prostředků," uvedla Eliška Beranová z Frank Bolt Society. Úplné odstranění zdravotních rizik a ochrana klimatu vyžadují úplné odstavení uhelných elektráren, dodal Koželouh.
Energetická skupina ČEZ bude rozhodovat o odstavování svých uhelných elektráren z roku na rok. Klíčový pro ni bude vývoj cen na burze a cen emisních povolenek. Akcionářům to v červnu na valné hromadě ČEZ řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Podle současného vývoje lze podle něj odhadovat, že výroba elektřiny z uhlí přestane vycházet kolem roku 2028. Tento odhad se ale podle něj může ještě kdykoliv změnit. O přesném harmonogramu utlumování produkce z uhlí však společnost podle Cyraniho dosud nerozhodla, přičemž to podle něj nelze očekávat ani v nejbližší době.
