Ekologové protestují proti zavezení paliva do jaderné elektrárny na jihu Turecka

Emil Novák 13.4.2023 12:44

Mě by jenom zajímalo, jakou "katastrofu" by mohlo způsobit zavezení čerstvého neozářeného paliva do skladu v elektrárně. To spíš zase "ekologové" pouští bubáky.

Jinak o tom že se elektrárna spustí za šest měsíců si dovolím silně pochybovat, když teprve před třemi měsíci usadili vrchlík vnitřního kontejnmentu. I za rok by to byl pro Rosatom rekord, ale před volbami se dá slíbit leccos.

