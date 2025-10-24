Ekologové žádají prezidenta o schůzku kvůli obsazení MŽP zástupcem Motoristů
Demonstraci spolu s Greenpeace iniciovaly a organizovaly Hnutí Duha, Fridays for Future, spolek AutoMat, Iniciativa Nestřílej, Klimatická koalice, hnutí Limity jsme my, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, Společnost pro trvale udržitelný život, Svoboda zvířat, Univerzity za klima a Nesehnutí.
Pořadatelé demonstrace už před ní na Pavla apelovali, aby nejmenoval do čela ministerstva kandidáta Motoristů, kteří podle nich zpochybňují vědecké poznatky o klimatické krizi a čelí několika střetům zájmů. Společným dopisem prezidenta vyzvali, aby si požadavky osobně převzal během demonstrace. Kancelář prezidenta pozvání odmítla s tím, že prezident preferuje přímé jednání. Další podobná demonstrace se uskutečnila ve středu večer v Brně.
Od oznámení o možném obsazení resortu zástupcem Motoristů vzniklo několik peticí i otevřených dopisů ze stran vědců, studentů a ekologických organizací. Ekologové se také sešli minulý týden s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, které vyhrálo sněmovní volby. Ten jejich obavy chápe, ale označil požadavky na obsazení postu někým jiným za nesmyslné.
Tento týden týmy ANO, SPD a Motoristů jednají o programu vlády. O životním prostředí jednali ve čtvrtek. Podle Macinky se shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí a s jednáním byl spokojený. V programech jednotlivých stran předseda Motoristů nevidí velké rozpory, na které ekologové poukazovali. Mezi stranami panuje například jasná shoda v odmítnutí emisních povolenek EU ETS 2, které by tento systém rozšířili o vytápění a silniční dopravu.
