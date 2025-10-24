https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-zadaji-prezidenta-o-schuzku-kvuli-obsazeni-mzp-zastupcem-motoristu
Ekologové žádají prezidenta o schůzku kvůli obsazení MŽP zástupcem Motoristů

24.10.2025 21:23 (ČTK)
Pražský hrad
Organizátoři demonstrace z minulého týdne proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy požádali o schůzku prezidenta Petra Pavla. Demonstrace se v neděli 19. října na Hradčanském náměstí v Praze zúčastnily tisíce lidí. Protestovali mimo jiné proti možnému kandidátovi na post ministra a předsedovi Motoristů Petrovi Macinkovi. Kritici se proti tomuto kandidátovi vymezují, protože by podle nich nehájil ochranu přírody.
 
"Pana prezidenta jsme požádali o schůzku, na které bychom mu rádi osobně sdělili naše obavy z možného oslabení ochrany přírody a klimatu v případě, že by v čele ministerstva životního prostředí stanul zástupce strany Motoristé," uvedl Jaroslav Bican z Greenpeace ČR.

Demonstraci spolu s Greenpeace iniciovaly a organizovaly Hnutí Duha, Fridays for Future, spolek AutoMat, Iniciativa Nestřílej, Klimatická koalice, hnutí Limity jsme my, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, Společnost pro trvale udržitelný život, Svoboda zvířat, Univerzity za klima a Nesehnutí.

Pořadatelé demonstrace už před ní na Pavla apelovali, aby nejmenoval do čela ministerstva kandidáta Motoristů, kteří podle nich zpochybňují vědecké poznatky o klimatické krizi a čelí několika střetům zájmů. Společným dopisem prezidenta vyzvali, aby si požadavky osobně převzal během demonstrace. Kancelář prezidenta pozvání odmítla s tím, že prezident preferuje přímé jednání. Další podobná demonstrace se uskutečnila ve středu večer v Brně.

Od oznámení o možném obsazení resortu zástupcem Motoristů vzniklo několik peticí i otevřených dopisů ze stran vědců, studentů a ekologických organizací. Ekologové se také sešli minulý týden s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, které vyhrálo sněmovní volby. Ten jejich obavy chápe, ale označil požadavky na obsazení postu někým jiným za nesmyslné.

Tento týden týmy ANO, SPD a Motoristů jednají o programu vlády. O životním prostředí jednali ve čtvrtek. Podle Macinky se shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí a s jednáním byl spokojený. V programech jednotlivých stran předseda Motoristů nevidí velké rozpory, na které ekologové poukazovali. Mezi stranami panuje například jasná shoda v odmítnutí emisních povolenek EU ETS 2, které by tento systém rozšířili o vytápění a silniční dopravu.

