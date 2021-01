Elektrické vedení na vrchol Děvína šlo pod zem. Sloupy z 50. let narušovaly krajinnou scenérii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Elektrické vedení na vrchol Děvína na Pálavě už je pod zemí, energetici práce dokončili o tři měsíce dříve, než plánovali. Vedením proudí elektřina k vysílači, sloupy z padesátých let minulého století ale narušovaly krajinnou scenérii. Na svém webu to uvedla Správa chráněné krajinné oblasti Pálava.

Dělníci uložili vedení do země podél červené turistické trasy od současných sloupů nad Soutěskou až po odbočku k vysílači. Šlo zhruba o 1,2 kilometru, na kterých bylo třeba zdolat převýšení 140 metrů, skalnatou stěnu, trasu v zarostlém terénu i zvětralé skalnaté svahy, to vše v chráněné krajinné oblasti. Materiál včetně stavebních buněk navíc musel na vrchol Děvína dopravit vrtulník, bylo to asi 62 tun.

"Výkopové práce se podepsaly na stavu tamní vegetace. Výkop však pracovníci vedli tak, aby nepoškodili nejcennější druhy rostlin a k úhoně tak došly jen běžnější druhy. Živočichů se stavba nijak negativně nedotkla," napsalo na webu vedení správy.

Asi nejvíce byl podle správy poškozen povrch turistických stezek a lesních cest, po nichž se pohybovala technika. I ten ale dělníci po ukončení prací upravili.

Zmizely nevzhledné sloupy, rušící panorama děvínských skal, sloupy a dráty samotné navíc byly smrtící pastí pro ptáky.

Nejvyšší vrch Pálavy Děvín ročně přiláká více než 150 000 návštěvníků.

