Elektřiny bude dle ekologů dost i po odstavení elektráren Počerady a Chvaletice
Odborníci z Hnutí Duha na základě analýzy dat z roku 2023 ukázali možnosti, které má podle nich Česká republika při kompenzaci výpadku způsobeného odstavením obou elektráren. Pokud by se využil výkon Paroplynové elektrárny Počerady, elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov v Ústeckém kraji, zůstalo by 11 hodin, kdy by uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích byly v roce 2023 teoreticky potřeba pro pokrytí domácí spotřeby, uvedli ekologové.
Analýza nepočítala s kapacitou dalších zdrojů, jako je například elektrárna Tisová II a dalších. "Je však zřejmé, že redukce posledních 2,4 GWh rozptýlených po jedenácti jednotlivých hodinách v roce by nebyl žádný problém nahradit," uvedlo Hnutí Duha. Stejně tak podle něj odstavení těchto elektráren neohrozí dodávky tepla. Elektrárna Počerady teplo nikdy nedodávala a elektrárna Chvaletice dodávky tepla ukončila s minulou topnou sezonou.
V souladu s energetickým zákonem musí dopad odstavení elektráren znovu přezkoumat ČEPS. V případě, že ČEPS zjistí, že jejich odstavení představuje i zásadní problém, může jejich provoz nařídit. Kompenzace za vzniklé ztráty jsou limitované a jsou jen krátkodobým řešením. Otázkou je podle Hnutí Duha to, jak by Kladno zvládlo nahradit dodávky tepla a zda by bylo potřeba zasáhnout, aby dodávky tepla ohroženy nebyly.
"Nejen podle naší analýzy odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice neohrozí elektrizační soustavu, oba zdroje běží zejména na vývoz elektřiny a jejich výkon i na hodinové bázi reálně nahraditelný stávajícími kapacitami jiných řiditelných zdrojů. Navíc by odstavením těchto dvou elektráren došlo ke snížení emisí o více než šest milionů tun oxidu uhličitého, což je jako by z roku na rok přestala v Česku jezdit všechna naftová osobní auta," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.
