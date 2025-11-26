https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/elektriny-bude-dle-ekologu-dost-i-po-odstaveni-elektraren-pocerady-a-chvaletice
Elektřiny bude dle ekologů dost i po odstavení elektráren Počerady a Chvaletice

26.11.2025 14:03 (ČTK)
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Odstavení uhelných elektráren Počerady na Lounsku a Chvaletice na Pardubicku nedostatek elektřiny nezpůsobí, neohrozí ani dodávky tepla, uvedlo Hnutí Duha. Podle ekologické organizace takový závěr vyplývá z analýz státního správce soustavy ČEPS i samotného Hnutí Duha. Je ale nutné zjistit, jaký vliv by mělo možné odstavení teplárny Kladno na zajištění dodávek tepla, uvedlo ekologické hnutí.
 
Firma Sev.en podnikatele Pavla Tykače dnes ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady s instalovaným výkonem 1000 MW a Chvaletice o výkonu 820 MW v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí pro konec spalování uhlí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.

Odborníci z Hnutí Duha na základě analýzy dat z roku 2023 ukázali možnosti, které má podle nich Česká republika při kompenzaci výpadku způsobeného odstavením obou elektráren. Pokud by se využil výkon Paroplynové elektrárny Počerady, elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov v Ústeckém kraji, zůstalo by 11 hodin, kdy by uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích byly v roce 2023 teoreticky potřeba pro pokrytí domácí spotřeby, uvedli ekologové.

Analýza nepočítala s kapacitou dalších zdrojů, jako je například elektrárna Tisová II a dalších. "Je však zřejmé, že redukce posledních 2,4 GWh rozptýlených po jedenácti jednotlivých hodinách v roce by nebyl žádný problém nahradit," uvedlo Hnutí Duha. Stejně tak podle něj odstavení těchto elektráren neohrozí dodávky tepla. Elektrárna Počerady teplo nikdy nedodávala a elektrárna Chvaletice dodávky tepla ukončila s minulou topnou sezonou.

V souladu s energetickým zákonem musí dopad odstavení elektráren znovu přezkoumat ČEPS. V případě, že ČEPS zjistí, že jejich odstavení představuje i zásadní problém, může jejich provoz nařídit. Kompenzace za vzniklé ztráty jsou limitované a jsou jen krátkodobým řešením. Otázkou je podle Hnutí Duha to, jak by Kladno zvládlo nahradit dodávky tepla a zda by bylo potřeba zasáhnout, aby dodávky tepla ohroženy nebyly.

"Nejen podle naší analýzy odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice neohrozí elektrizační soustavu, oba zdroje běží zejména na vývoz elektřiny a jejich výkon i na hodinové bázi reálně nahraditelný stávajícími kapacitami jiných řiditelných zdrojů. Navíc by odstavením těchto dvou elektráren došlo ke snížení emisí o více než šest milionů tun oxidu uhličitého, což je jako by z roku na rok přestala v Česku jezdit všechna naftová osobní auta," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
