Energii pro nádrž Želivka má zajistit plovoucí fotovoltaika, firma vypsala tendr
"Primárním cílem projektu je zajistit plně nezávislé napájení celé úpravny vody Želivka a reaktivační linky v případě výpadku elektrické energie z distribuční soustavy. Systém je navržen tak, aby maximalizoval vlastní spotřebu vyrobené elektrické energie a současně minimalizoval přetoky do sítě," řekl deníku Smítka.
Cenu nechce firma podle deníku zatím komentovat, počká na výsledek soutěže. Část nákladů má uhradit slíbená dotace z Modernizačního fondu.
Podle zadávací dokumentace bude mít soutěž dvě fáze, přičemž v první musí uchazeči doložit splnění kvalifikačních technických i ekonomických předpokladů. Při hodnocení závazných nabídek má pak mít hlavní váhu technická úroveň nabízeného řešení, doplnil deník.
Společnost Voda Želivka a její čtyři dceřiné firmy se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku a zajištění dodávky pitné vody pro hlavní město, část Středočeského kraje a Vysočinu. Podle pozvánky na červnovou valnou hromadu konsolidovaný čistý zisk skupiny činil 372 milionů korun.
Úpravna vody Želivka se stavěla sedm let, pracovat začala 25. května 1972. Pravidelné dodávky pitné vody zajišťovala od února následujícího roku.
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