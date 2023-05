Environmentální skupiny žalují americký úřad kvůli povolení pro SpaceX

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Environmentální skupiny podaly žalobu na Americký Federální úřad pro letectví (FAA) kvůli povolení, které úřad vydal pro start rakety Starship společnosti SpaceX. Podnět k soudu přišel 11 dní poté, co FAA udělila obřímu dopravnímu systému povolení k vzletu. Start rakety podle ochranářů poškodil okolní útočiště divoké zvěře a FAA měl provést rozsáhlejší dopadovou studii. O případu informovala agentura Reuters.

Drtivá síla zážehu a startu rakety odpálila kusy betonu a kovu stovky metrů od startovací plochy, zapálila křoviny na ploše 1,4 hektaru a do vzduchu vyslala oblak rozdrceného betonu, který asi 10 kilometrů daleko severozápadně pršel na město Port Isabel. SpaceX navzdory explozi rakety čtyři minuty po jejím startu misi označuje za úspěch, který přinese data hodnotná pro další pokrok ve vývoji směrem k přistání astronautů na Měsíci.

Ochranářské organizace nicméně poukazují na to, že hluk, výstavba a doprava v oblasti na jihu Texasu poškozují místní životní prostředí. Objekt SpaceX sousedí s přírodní rezervací v údolí dolního toku řeky Rio Grande, která je domovem vzácných kočkovitých šelem ocelota a jaguarundi, chráněných želv i ptáků.

Organizace požadují po soudu, aby povolení FAA pro SpaceX stáhl a přiměl úřad provést rozsáhlou studii dopadu na životní prostředí, kterou FAA původně zamýšlel provést, později ale svůj postoj změnil a provedl jen méně důkladnou analýzu. Rozsáhlá studie nicméně podle Reuters běžně trvá roky a váže se k ní mnoho dalších procesních opatření.

Majitel SpaceX Elon Musk odmítl, že by dopady startu Starship byly škodlivé. "Není to toxické nebo tak. Rozptýlilo to hodně prachu, ale podle našeho vědomí nedošlo k žádnému významnému poškození prostředí, o kterém bychom věděli," citovala Reuters Muska.

