Evropský parlament chce uhlíkové clo i zachování bezplatných emisních povolenek

Pavel Hanzl 16.3.2021 17:31 Reaguje na Miroslav Vinkler

Pokud by to zavedli všichni i proti EU, tak by to bylo supr, protože v EU se většina už vyrábí daleko čistěji.

Jenom babišistán by se zase trochu propadl....jak dycky.



Jenom nevím, co je tam nerozum a komu co stojí.

