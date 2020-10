Etiopie nepřímo odsoudila Trumpův výrok o odstřelení přehrady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Grand Ethiopian Renaissance Dam Etiopská přehrada za 4,6 miliardy dolarů (102,3 miliardy korun) má být největší hydroelektrárnou v Africe a Etiopie stavbu už dokončuje.

Etiopie odsoudila "útočné hrozby" ohledně sporné přehrady, kterou Addis Abeba staví na horním toku Nilu. Premiér africké země prohlásil, že jakékoliv výhrůžky kvůli vodnímu dílu jsou neproduktivní a porušují mezinárodní právo. Nikoho konkrétního nezmínil, ale s prohlášením vystoupil den poté, co americký prezident Donald Trump řekl, že Egypt přehradu vyhodí do vzduchu. Píší o tom světové agentury.

"Skončí to tím, že (Egypt) vyhodí přehradu do vzduchu. Řekl jsem to a říkám to nahlas... vyhodí tu přehradu do vzduchu. Musí něco udělat," prohlásil podle agentury AP šéf Bílého domu.

Učinil tak v pátek před reportéry při telefonických hovorech s premiéry Súdánu a Izraele ohledně normalizace izraelsko-súdánských vztahů. Při té příležitosti však zaznělo i téma etiopské přehrady, popisuje server BBC. Americký prezident i súdánský premiér zároveň vyjádřili naději v mírové řešení sporu.

"Etiopie se nenechá vtáhnout do žádné agrese," prohlásil etiopský premiér Abiy Ahmed a dodal, že jakékoliv hrozby ohledně přehrady jsou "chybné, neproduktivní a jasné porušení mezinárodního práva". Země stavbu přehrady dokončí, pronesl. Šéf etiopské vlády prezidenta Spojených států přímo nezmínil, nicméně podle světových agentur i BBC není pochyb, proč se silným prohlášením vystoupil.

Etiopská přehrada za 4,6 miliardy dolarů (102,3 miliardy korun) má být největší hydroelektrárnou v Africe a Etiopie stavbu už dokončuje. Pro východoafrickou zemi je vodní dílo otázkou národní hrdosti a tamní vůdci v něm vidí způsob, jak s pomocí levné elektrické energie nastartovat ekonomiku. Egypt se však obává, že by stavba mohla ohrozit životy jeho obyvatel, protože země existenčně závisí na přísunu vody z Nilu.

Diplomatická roztržka se táhne již roky a obě strany si kvůli přehradě i pohrozily válečným konfliktem. USA se letos postavily do role prostředníka a zprostředkovaly několik kol jednání, Etiopie ovšem Američany obviňuje, že straní Káhiře. Roztržka se týká rovněž Súdánu, který se obává o osud svých menších přehrad. Etiopská přehrada mu však dává naději na získání levnější elektrické energie, ve sporu tak působí podle AP spíše jako mediátor.

Americké ministerstvo financí letos v září prohlásilo, že na příkaz Donalda Trumpa pozastavuje část finanční pomoci, kterou poskytuje Etiopii, a to právě kvůli vodnímu dílu. USA se k tomuto kroku rozhodly kvůli údajně nedostatečnému vývoji v rozhovorech mezi Etiopií, Egyptem a Súdánem ohledně přehrady.

